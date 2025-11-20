CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de descubrir quién es el ladrón de Pacific View, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) está ansioso por infiltrarse en un gran caso en la segunda temporada de “Un hombre infiltrado” (“A Man on the Inside” en su idioma original). Cuando un misterioso chantajista amenaza al rector del Wheeler College, Jack Berenger (Max Greenfield), el protagonista de la serie de Netflix se hace pasar por profesor para encontrar al culpable. Una vez más, tiene varios sospechosos y pocas pistas que seguir.

La nueva entrega de la comedia, creada por Michael Schur y basada en el documental “El agente topo”, nominado al Óscar al mejor documental en 2021, empieza con Jack Berenger solicitando los servicios de investigación de Julie (Lilah Richcreek Estrada) para evitar que sus secretos sean expuestos. Charles se hace cargo del caso y su primer paso es fingir ser un nuevo maestro de la Universidad Wheeler.

El misterioso chantajista se opone a que Wheeler College acepte el dinero de Brad Vinick (Gary Cole), un excéntrico exalumno convertido en multimillonario. Cuando sus reclamos no son escuchados, sabotea una importante celebración. Charles no tiene más pistas porque estaba distraído con Mona (Mary Steenburgen), una profesora de música vitalista que despierta en él sentimientos que creía olvidados desde la muerte de su esposa.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

Los sentimientos del protagonista de “Un hombre infiltrado” son tan intensos que no puede ocultarle la verdad y le confiesa que es un investigador privado. Por supuesto, Julie enfurece y elabora otro plan de acción: se presenta en Wheeler College como la encargada de investigar las amenazas con la finalidad de recolectar más información y vigilar a Charles, quien comienza a descartar sospechosos e incluir a otros en su lista.

En medio de su investigación, su relación con Mona es cada vez más fuerte, incluso cuenta con la aprobación de su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis). No obstante, todo se arruina cuando empieza a sospechar de Mona y decide investigarla. En tanto, Julie acepta darle una nueva oportunidad a su madre e intenta reconstruir su relación con ella.

Después de que Charles y Mona se reconcilian, el investigador se enfoca en el caso Wheeler. El chantaje se intensifica y surge un nuevo sospechoso, pero las pistas no llevan al culpable, así que Charles y Julie se cuestionan si han estado buscando en la dirección equivocada. En tanto, Mona convence a Emily de renunciar a su trabajo y perseguir sus sueños.

Mientras Charles mejora su relación con el profesor Benjamin Cole (David Strathairn), Julie interroga a la joven novia de Brad Vinick porque sospecha de ella. Aunque es inocente descubre que está embarazada y una pista que la lleva hasta el Proyecto Aurora, que según Andrea Yi destruirá Wheeler College.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

¿Quién es el responsable de las amenazas?

Charles convierte una reunión de exalumnos en una arriesgada operación con nombres en clave, artimañas y un equipo conformado por sus amigos de Pacific View. Tras esa alocada noche, Charles cree que Jack es responsable de la crisis para evitar su responsabilidad por el controvertido Proyecto Aurora, que dejará a varios profesores sin trabajo e incluirá cambios radicales.

No obstante, Benjamin Cole se atribuye la responsabilidad de las amenazas y el robo del portátil. Para confirmar su historia entrega la computadora del presidente Berenger y comparte cada detalle de su plan. Tras su confesión, presenta su denuncia. Sin embargo, su historia parece demasiado perfecta. ¿Esa es la verdad?

La rectora Holly (Jill Talley) rechaza la “donación” de Brad Vinick, quien lidia con el abandono de su novia y su demanda que probablemente ganará porque está embarazada. En tanto, Mona le pide a Charles que la acompañe a Croacia, donde debe dictar un curso. Inicialmente, Charles acepta, pero luego de hablar con su hija comprende que no quiere abandonar su vida para empezar desde cero en otro lugar.

Al final de la segunda temporada de “Un hombre infiltrado”, Julie logra reconstruir su relación con su madre, quien termina su peculiar relación con su novio. Charles consigue su licencia de investigador y tras una charla con su hija, comprende que la verdadera culpable es Holly, quien lideró al grupo de personas que conspiraron para salvar Wheeler College.

Holly no puede negar su responsabilidad y comparte los principales detalles de su plan para evitar el trato de Vinick y Berenger. Aunque Benjamin Cole no era parte inicial del plan, al enterarse decide sacrificarse por el bien de su amada universidad. Luego de jubilarse, Ben se muda a Pacific View. Pero ¿qué sigue para Charles? ¿Volverá con un nuevo caso?

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

La segunda temporada de “Un hombre infiltrado” está disponible en Netflix desde el 20 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

