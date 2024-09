En junio de 2007 el mundo de la lucha libre mundial se cayó de espaldas cuando se dio a conocer la noticia de Chris Benoit. El entonces luchador de la WWE nunca llegó a un evento PPV de la empresa, causando muchas sorpresas entre los trabajadores. Luego, fue encontrado muerto junto a su familia en su domicilio, en lo que fue una desgarradora escena que dio la vuelta al globo, sin imaginarse lo que sucedería después.

La WWE le dio un homenaje póstumo a Chris Benoit, pero después una investigación dio a conocer que el luchador había asesinado a su esposa Nancy e hijo Daniel antes de suicidarse, desatando una polémica enorme que no solo hizo que se culpara a la empresa, sino también a su dueño, quien supuestamente es responsable de todo lo que ocurre allí.

Y es que los medios de comunicación empezaron a criticar los golpes que se daban las superestrellas y las secuelas que ello podría causar en la cabeza, así como el uso de esteroides. Según algunos reportes, los que se suben al ring sufren de encefalopatía traumática crónica, lo que habría producido que Benoit actúe de esa forma en aquel fatídico día.

Desde entonces, la WWE borró a Chris Benoit de todo. No se le mencionaba jamás y en los videos no aparecía o sus luchas fueron borradas de los canales oficiales. Ahora, 17 años después, el exdueño de la empresa, Vince McMahon, quien dio la orden de toda la eliminación, habló al respecto, convirtiéndose en tendencia mundial, pues al fin conocemos sus impresiones.

Chris Benoit fue un gran luchador de la WWE, pero todo relacionado a él fue eliminado desde que se dio a conocer que asesinó a su familia y luego se suicidó (Foto: WWE)

¿QUÉ HA DICHO VINCE MCMAHON SOBRE LA MUERTE DE CHRIS BENOIT?

En una reciente serie documental, Vince McMahon, presidente de la WWE, abordó la tragedia de Chris Benoit, quien en 2007 asesinó a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de suicidarse. Este trágico suceso generó un intenso escrutinio hacia la industria de la lucha libre, especialmente en relación con el uso de esteroides y la encefalopatía traumática crónica (CTE).

McMahon rechazó las afirmaciones que vinculaban estos factores con las acciones de Benoit. En sus declaraciones, afirmó que “no existe ninguna correlación entre el uso de esteroides y lo que le pasó a Chris Benoit”, y sugirió que el luchador “se volvió loco”. Según él, “los seres humanos tenemos defectos”, y esta tragedia es un ejemplo de ello.

Además, el exluchador Chris Nowinski, quien ha estudiado la CTE tras una conmoción cerebral que terminó su carrera, ha declarado que Benoit mostraba signos de esta condición. No obstante, McMahon descalificó estas afirmaciones como “ridículas”, afirmando que el daño cerebral en Benoit no era significativo y defendiendo la seguridad de los luchadores en la WWE: “Sabemos lo que estamos haciendo, no nos hacemos daño”.

Las declaraciones de McMahon han reavivado el debate sobre la salud mental y física de los luchadores, así como la responsabilidad de la industria en la protección de sus talentos. La tragedia de Benoit sigue siendo un tema delicado que genera controversia y reflexión sobre el futuro de la lucha libre profesional.