Después de una apasionada aventura de una noche en la casa alquilada de una amiga, Lina (Aisha Dee) pretende continuar con los planes con su novio, pero descubre que su romance ha sido grabado por cámaras ocultas. La peor parte es que amenaza con exponer su engaño en “Watching You”, thriller psicológico australiano que llega a Hulu y Disney+. ¿Quién está detrás del chantaje? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Cuándo se estrenará esta nueva producción? ¿Quiénes son parte del reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La serie de la plataforma de streaming australiana Stan fue producido por Lingo en asociación con su empresa matriz, ITVS, la división de producción y ventas de ITV. Además, fue creada por Mizin y Ryan van Dijk, y protagonizada por Aisha Dee (“The Bold Type”), Josh Helman (“Mad Max: Fury Road”) y Luke Cook (“Good Cop/Bad Cop”).

¿EN QUÉ SE BASA “WATCHING YOU”?

“Watching You” se basa en la novela superventas “The Last Guests” (“Los últimos huéspedes”) de JP Pomare. El libro publicado el 28 de julio de 2021 explora la pérdida de la privacidad en la era digital y cómo la tecnología puede ser utilizada para el control y la vigilancia no consentida.

Lina (Aisha Dee) tiene que descubrir quién está detrás de las amenazas antes de que sea demasiado tarde en el thriller psicológico australiano "Watching You" (Foto: Disney+/ Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “WATCHING YOU”?

De acuerdo con la descripción oficial, en “Watching You”, “después de que el encuentro impulsivo de Lina con un extraño es captado por una cámara oculta, su mundo se sumerge en el caos. A medida que la confianza se erosiona y las tensiones aumentan entre sus seres más cercanos, una muerte impactante lleva al arresto de su prometido. Buscando consuelo en una nueva relación, Lina pronto se da cuenta de que está atrapada en una conspiración más profunda. Con su vida pendiendo de un hilo, debe desenmascarar a un peligroso voyerista antes de perderlo todo”.

Por lo que he visto en el tráiler, tras ser grabada, Lina comienza a ser chantajeada con las imágenes. Intenta averiguar quién está detrás de todo, pero cada vez resulta más peligroso. Además, se ve envuelta en un juego de paranoia y amenazas mientras intenta desenmascarar al voyerista.

¿CÓMO VER “WATCHING YOU”?

“Watching You” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026 en Disney+ y Hulu. Por lo tanto, para ver este thriller psicológico australiano solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WATCHING YOU”

ACTORES Y PERSONAJES DE “WATCHING YOU”

Aisha Dee como Lina

Laura Gordon como Clare

Chai Hansen como Cain

Luke Cook como Axel

Josh Helman como Dan

Olivia Vasquez como Tess

Sara Wiseman como Brennan

Willow Speers como Zara

Fiona Choi como Rose

Mark Paguio como Scotty

Zara Michales como Harriet

Benny Wang como Nate

Ari Tam

Kabir Singh

Deborah Faye Lee

Nicholas Bakopoulos-Cooke

Harrison Quast

Haniteli Telefoni

Chai Hansen interpreta a Cain y Aisha Dee interpreta a Lina en el thriller psicológico australiano "Watching You" (Foto: Disney+/ Hulu)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WATCHING YOU”?

“Watching You”, que cuenta con Jason Stephens y Bree-Anne Sykes como productores, tiene seis episodios.

