CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Otro miembro de la familia Addams es presentado en la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España). Se trata de la Ophelia Frump, la hermana de Morticia (Catherine Zeta-Jones). Aunque no aparece, se habla mucho de ella y las similitudes que tiene con Merlina (Jenna Ortega), quien tiene algunos problemas con sus poderes psíquicos después de que su guía espiritual Goody la abandonara. Pero ¿qué pasó con la otra hija de Hester Frump (Joanna Lumley)?

En la primera parte de la nueva entrega de la popular serie de Netflix, Morticia le cuenta a Merlina sobre Ophelia luego de descubrir que su hija ha utilizado el libro de Goody para llevar sus poderes al límite provocando que caigan lágrimas negras de sus ojos. Le advierte que su hermana atravesó por algo parecido y terminó internada en el centro psiquiátrico Willow Hill.

Pero “Wednesday” se niega a escuchar razones porque necesita descubrir la verdad para evitar la muerte de Enid Sinclair (Emma Myers). Y empieza a seguir el mismo camino que su tía Ophelia antes de ser encerrada y desaparecer. ¿Se escapó de Willow Hill? ¿Falleció?

Las lágrimas negras de Merlina (Jenna Ortega) son provocadas por forzar sus poderes psíquicos en la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON OPHELIA FRUMP, LA HERMANA DE MORTICIA, EN “WEDNESDAY”?

Cerca del final de la primera parte de la segunda temporada, Merlina descubre que los marginados que fueron enviados a Willow Hill, al igual que Tyler Galpin (Hunter Doohan), fueron utilizados como sujetos de prueba en los experimentos de Augustus Stonehurst y su hija Judi (Heather Matarazzo) para el programa LOIS, que busca aprovechar los poderes de los rechazados.

Para no despertar sospechas, fingieron la muerte de marginados como Patricia Redcar y Julian Meiojas. En el cuarto episodio de la temporada 2 de “Wednesday”, la protagonista los libera con ayuda de su tío Lucas/Fester (Fred Armisen), y ellos buscan venganza contra Judi.

¿Ophelia Frump está en ese grupo de marginados? Aunque no se revela lo que realmente sucedió con Ophelia, se dejan algunas pistas que apuntan a que la tía de Merlina está en ese grupo. ¿Se trata de la mujer a la que Wednesday intenta ayudar a escapar antes de la aparición de Tyler como Hyde?

Es posible que Ophelia permaneciera en Willow Hill durante años mientras que su familia creía que se había escapado. Si se trata de esa mujer, ¿cuál será su rol en los últimos episodios de la segunda entrega de la serie de Netflix creada por Alfred Gough y Miles Millar?

Ophelia ¿será la nueva guía de Merlina?

También es probable que Ophelia en realidad esté muerta y así pueda convertirse en la nueva guía espiritual que Merlina necesita tras la desaparición de Goody. Tal como Morticia mencionó, ellas tienen mucho en común.

¿La mujer que Merlina (Jenna Ortega) ayuda en al episodio 4 de la temporada 2 de "Wednesday" es Ophelia? (Foto: Netflix)

