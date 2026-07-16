A pesar de sus numerosos logros, Jati (Bima Sena) se siente abrumado por expectativas y ambiciones de su padre, Jaya (Ringgo Agus Rahman), en “Yo antes de ser yo” (“Me Before Me” en inglés y “Aku Sebelum Aku”). Esto desencadena severos ataques de pánico y que sea trasladado a otro centro educativo. Mientras realiza un proyecto escolar sobre historia familiar, el protagonista de la película indonesia de Netflix descubre secretos ocultos que su padre mantenía en silencio. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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Este drama familiar dirigido y escrito por Ginatri S. Noer explora la compleja relación entre un padre y un hijo, marcada por las expectativas y la presión por alcanzar el éxito. Ringgo Agus Rahman, Prastiwi Dwiarti, Bimasena, Aming y Widuri Puteri lideran el elenco, que también cuenta con la participación de Aswin Dwiprakasa, Darin Fauzi y Muhammad Fikri.

Ringgo Agus Rahman, quien interpreta a un padre exigente que solo quiere lo mejor para su hijo en “Yo antes de ser yo”, indicó que esta película transmite un mensaje profundo sobre la dinámica de la vida familiar e invita a comprender mejor a cada miembro de la familia.

“Me gusta mucho la perspectiva de esta película, donde cada ser humano que interactúa en ella, incluso las familias, debe comprender y conocer muy bien a sus miembros”, aseguró.

Bima Sena da vida a Jati y Ringgo Agus Rahman da vida a Jaya en la película indonesia "Yo antes de ser yo", que fue escrita por Ginatri S. Noer (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “YO ANTES DE SER YO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Yo antes de ser yo” se centra en la relación entre un estudiante ejemplar y un padre exigente. “Cuando los ataques de pánico empiezan a descarrilar la vida de Jati, las grietas en su familia se vuelven imposibles de ocultar.”

Por lo visto en el tráiler, el protagonista debe enfrentar sus propios miedos para sanar el vínculo paterno y descubrir quién es realmente. Pero antes de llegar a este punto, Jati tiene que superar otras pruebas.

En el avance, el estudiante expresa que su padre únicamente se centra en sus errores, así que Jati siempre tiene la sensación de no estar a la altura. Cuando su padre insiste en cambiarlo de escuela para que tenga mejores oportunidades, el joven suplica por quedarse con los amigos que lo ayudan a reconectar con partes de su personalidad que había dejado atrás por estudiar.

¿CÓMO VER “YO ANTES DE SER YO”?

“Yo antes de ser yo” está disponible en Netflix desde el 16 de julio de 2026. Por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ME BEFORE ME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “YO ANTES DE SER YO”

Ringgo Agus Rahman como Pak Jaya

Bima Sena como Jati

Widuri Puteri como Asa

Prastiwi Dwiarti como Ambu Asih

Verdi Solaiman

Poppy Sovia

Nagief Alaydrus como Ibnu

Daan Aria

Awan

Candil

Iis Carina

Aswin Dwiprakasa

Darin Fauzi como Dali

Muhammad Fikri

Ashila Husnia Fitriani como Meranti

Keinaya Messi Gusti como TJ

Muhammad Ilham Hakim

Bima Sena asume el papel de Jati y Widuri Puteri asume el papel de Asa en la película indonesia "Yo antes de ser yo", dirigida y escrita por Ginatri S. Noer (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ME BEFORE ME”

“Yo antes de ser yo”, producida por la compañía Wahana Kreator, tiene una duración de 127 minutos, es decir, 2 hora y 7 minutos.

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