Staci Marklin llevaba meses sintiéndose agotada y convencida de que su vida como madre de un niño pequeño era la causa de su falta de concentración. Atribuía los olvidos, los lapsos de memoria y la confusión a la rutina diaria, al cansancio y a la vida posposparto. Con el tiempo, notó que aquellos síntomas no desaparecían, sino que se intensificaban.

A los 46 años comenzó a preocuparse más por su dificultad para encontrar palabras y por episodios en los que decía cosas que no tenían sentido. Estos cambios, cada vez más frecuentes, la llevaron a buscar un especialista. Lo que no esperaba era un diagnóstico tan grave que transformaría por completo su vida.

Según Daily Mail, los estudios revelaron que Staci, hoy con 47 años, tenía Alzhéimer de aparición temprana, diagnóstico que recibió cuando su hijo Gunnar tenía solo dos años.

“Es difícil decir cuándo empezaron realmente los síntomas porque los tenía cuando estaba embarazada y en el posparto con mi hijo”, contó la mujer de Knoxville, Tennessee.

“Inicialmente atribuía los olvidos al embarazo y al cerebro de mamá posparto. Llegaba a decir cosas como ‘mueve la alfombra’ en lugar de ‘mueve la cortina’. Es muy difícil creer algo así a una edad tan joven”, agregó.

Staci Marklin comenzó a experimentar olvidos y confusión que atribuyó al posparto, hasta que los síntomas se intensificaron. (Foto: Staci Marklin / Facebook)

Aunque su médico le aseguró al principio que era poco probable que tuviera Alzhéimer, Staci sabía que algo no iba bien debido a los antecedentes familiares.

“Le dije que estaba nerviosa por el Alzhéimer porque mi abuela lo tuvo. Ella dijo que sería raro a mi edad”, recordó.

Con el paso de los meses, sus fallos de memoria se hicieron más evidentes: “Olvido con frecuencia el cumpleaños de mi hijo. Cualquier cosa que sea mínimamente nueva para mí se me olvida con facilidad. En cuanto alguien me pregunta algo que no sé, aparece un miedo intenso”.

Los síntomas también impactaron su trabajo. “Había momentos en que las cosas simplemente desaparecían de mi cerebro”, explicó.

Tras varias pruebas, fue diagnosticada con alzhéimer temprano a los 46 años. (Foto referencial: Freepik)

“Una vez alguien me preguntó por un compañero de trabajo y no tenía ni idea de quién hablaban. Por la manera en que lo mencionaban, sabía que era alguien que debía conocer. Unos días después me di cuenta de que era un compañero con el que había trabajado muy de cerca”, añadió.

Aunque sus primeras pruebas, como resonancias y análisis, parecían normales, exámenes más específicos revelaron indicadores altos de Alzhéimer y una PET confirmó la presencia de placas. “Para cuando me hicieron esas pruebas yo ya había dejado de trabajar y sabía que algo estaba mal”, dijo.

Además, tuvo que enfrentarse al escepticismo de quienes no creían su diagnóstico: “El estigma asociado a esta enfermedad también es problemático. La gente suele verla como una enfermedad de personas mayores y cree que quienes tienen Alzhéimer no pueden hacer nada por sí mismos. Fue difícil lograr que me creyeran y confiaran en los resultados que obtuve”.

Ahora está enfocada en crear recuerdos para su hijo ante lo que pueda ocurrir en el futuro. (Foto referencial: Pixabay)

Consciente de lo que viene, Staci empezó a organizar su futuro. Graba videos en TikTok para su hijo y su familia y recientemente inició un tratamiento llamado lecanemab, que busca eliminar las placas amiloides del cerebro y ralentizar el avance del Alzhéimer.

Aunque aún es pronto para saber si funcionará, sigue aferrándose a la idea de disfrutar el tiempo con su familia y crear recuerdos que su hijo pueda atesorar algún día.

