Viajar por primera vez a Estados Unidos puede ser emocionante, pero también intimidante, sobre todo para quienes desconocen el proceso migratorio. Así lo vivió una joven colombiana que compartió en redes sociales la experiencia que tuvo al llegar al aeropuerto de Nueva York, donde temía ser enviada de regreso a su país.

Taty, como se identifica en TikTok, contó en un video que voló sola hacia Nueva York y con la incertidumbre de lo que podía pasar en el control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). “Llegué a Nueva York y me devolvieron a Colombia. Bueno, eso era lo que yo pensaba que me iba a pasar”, señaló.

Su preocupación aumentó porque viajaba sin compañía y estaba “muerta de los nervios”; sin embargo, la realidad fue distinta, pues el oficial que la atendió solamente le hizo tres pregunta.

“¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te vas a quedar?”, le preguntó el agente, lo que le permitió entrar sin inconvenientes.

La turista relató que, pese a estar “muerta de los nervios”, el oficial de migración solo le hizo tres preguntas antes de permitirle entrar. (Foto: @tatiperea24 / TikTok)

Tras responder satisfactoriamente, pudo ingresar al país norteamericano sin problemas. (Foto: @tatiperea24 / TikTok)

Aunque la entrevista duró pocos segundos, Taty confesó que sintió la presión de responder correctamente y con seguridad. “Sentí que me escanearon el alma”, dijo, recordando que hizo lo posible para mantenerse en calma para evitar problemas.

Cabe agregar que, para muchos viajeros internacionales, el momento de enfrentarse a un oficial de la CBP es el más estresante del viaje. En cuestión de minutos, se decide si pueden ingresar al país o si deberán regresar a su lugar de origen.

Desde el endurecimiento de las políticas migratorias durante el gobierno de Donald Trump, este temor se ha vuelto más frecuente.

Para muchos viajeros, la entrevista con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la parte más estresante del viaje, pues en pocos minutos se decide su ingreso. (Foto referencial: XiFotos / iStock)

La entrevista busca verificar la identidad del pasajero, el propósito del viaje y su cumplimiento con los requisitos de admisibilidad.

Las preguntas suelen abarcar el motivo de la visita, tiempo de permanencia, lugar de hospedaje, ocupación en el país de origen, contactos en EE. UU., cantidad de dinero que lleva, si ha viajado antes o si transporta artículos para declarar.

Para un ingreso sin contratiempos, la CBP aconseja tener pasaporte y visa o autorización ESTA en regla, pruebas que respalden el motivo del viaje y un comportamiento tranquilo.

En caso de dudas, el agente puede enviar al viajero a “inspección secundaria”, donde se revisan documentos y equipaje más a fondo, e incluso dispositivos electrónicos, aunque no pueden obligar a dar contraseñas; negarse, no obstante, podría retrasar o impedir la entrada.

Preguntas comunes en migración de EE. UU. y documentos que debes llevar

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos, el oficial de migración puede preguntar el motivo de tu viaje, el tiempo que planeas quedarte, dónde te hospedarás y si llevas artículos que declarar. También podrían pedir detalles sobre tu trabajo, tus ingresos o si has visitado otros países recientemente.

Es importante responder con calma y de forma clara, incluso si tu inglés es limitado. Si no entiendes una pregunta, puedes pedir que repitan o solicitar un intérprete en español.

En cuanto a documentos, normalmente debes presentar tu pasaporte vigente, visa (si aplica), boleto de regreso, dirección donde te hospedarás y, en algunos casos, pruebas de fondos económicos o carta de invitación. Estos requisitos pueden variar según tu nacionalidad y el tipo de visa que tengas.

