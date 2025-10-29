McEwen Baker, una actriz y estilista de novias radicada en Chicago, decidió compartir su proceso de pérdida de visión a los 26 años. A través de su cuenta de TikTok, busca compartir los desafíos que enfrenta día a día mientras recibe el apoyo de internautas que la acompañan en esta complicada etapa de su vida.

Su historia comenzó cuando tenía solo 2 años y empezó a sentir dolor y enrojecimiento constante en los ojos. Al principio, los médicos pensaron que se trataba de alergias estacionales, pero su madre insistió en buscar una segunda opinión.

Fue así como pudieron viajar desde su ciudad natal, Versailles, Kentucky, hasta el Instituto de Oftalmología Wilmer de Johns Hopkins, donde finalmente obtuvieron respuestas.

“Mi mamá dijo: ‘Realmente siento en mi interior que algo está mal’”, recuerda Baker en conversación con People.

La joven fue diagnosticada con uveítis, una inflamación ocular que puede causar complicaciones graves como glaucoma, algo que desarrolló a los 6 años. Desde entonces, gran parte de su infancia estuvo marcada por tratamientos y cirugías.

Tras varias cirugías y tratamientos, los médicos le dijeron que su visión seguirá deteriorándose sin posibilidad de recuperarse. (Foto: @quie_b / Instagram)

A los 15 años, sufrió un accidente en su ojo derecho que marcó un antes y un después. “Muchas de las cirugías que había tenido antes quedaron afectadas por ese evento”, cuenta. La lesión dañó las células de su córnea, lo que la llevó a someterse a trasplantes parciales en 2017 y 2020.

Sin embargo, los resultados no fueron permanentes y para 2022 los médicos le dijeron que no podían seguir operándola: “Básicamente dijeron: ‘Tu visión va a seguir empeorando y no vale la pena el riesgo’”.

Ese mismo año fue declarada legalmente ciega de su ojo derecho. Solo podía distinguir luces y sombras. A pesar de esta limitación, logró adaptarse utilizando su ojo izquierdo para leer y conducir.

No obstante, con el tiempo entendió que su pérdida de visión no se detendría. “Empecé a darme cuenta de que esto no iba a terminar, y sentía que estaba atravesando un trauma médico por cosas que no podía controlar”, recordó.

Todo cambió en marzo de 2023, cuando vivió lo que describe como uno de los días más aterradores de su vida: “Me desperté el Día de San Patricio y no pude ver la luz en el techo. Pensé: ¿qué pasó con la luz? Y luego me di cuenta de que no podía ver nada a mi alrededor”.

Baker documenta su experiencia en TikTok para encontrar una comunidad que la apoye. (Foto: @quie_b / Instagram)

Lo que veía era una neblina blanca, como si estuviera en medio de un lugar muy nublado. Más tarde, los médicos le confirmaron que la córnea de su ojo izquierdo comenzaba a fallar de la misma manera que su ojo derecho.

El diagnóstico fue edema corneal, una condición que provoca hinchazón y una especie de “niebla” que bloquea el paso de la luz.

Al principio, Baker perdía la visión por 30 minutos al despertar, pero ese tiempo fue aumentando. “Eventualmente, esos 30 minutos se convirtieron en una hora, luego dos, y ahora he pasado casi una semana sin ver”, explicó.

Mientras intentaba adaptarse, la carga emocional también comenzó a intensificarse. En agosto de 2025 atravesó su periodo más largo sin visión y sintió que el proceso era más rápido de lo esperado. Para enfrentar este cambio, comenzó terapia y buscó grupos de apoyo.

Al no sentirse satisfecha con lo que encontraba, decidió compartir su experiencia en redes sociales. “Estoy quedándome ciega a los 26 años… y está ocurriendo mucho más rápido de lo que esperé”, dijo entre lágrimas en un video publicado en TikTok, donde también pidió ayuda a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo.

A pesar del miedo, asegura que está aprendiendo a aceptar su nueva realidad con esperanza. (Foto: @quie_b / Instagram)

Hoy, Baker asegura que no está completamente ciega aún. Lo que sí, dice haber encontrado una comunidad de apoyo que le da esperanza.

“Me sentí abrumada, en el mejor sentido”, confiesa. “Siento que encontré el lado bueno de internet. Ha sido una de las experiencias más alentadoras y me devolvió una esperanza que pensé que ya no volvería a sentir”.

Aunque reconoce que el proceso puede ser muy complicado, asegura que está avanzando hacia una nueva etapa de su vida.

“Definitivamente todavía tengo días en los que estoy enojado o muy triste o negociando con la idea de que esta es la trayectoria de mi vida. Pero en general, creo que me estoy moviendo hacia un lugar de aceptación”, concluyó.

