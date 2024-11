La emoción de los fans de Taylor Swift al recibir la nueva colección navideña de la cantante se vio empañada por una ola de críticas en las redes sociales. A pesar de que los productos se agotaron casi instantáneamente, los compradores no tardaron en expresar su descontento con la calidad de algunos de los artículos.

La colección navideña lanzada por la cantante, que incluía una variedad de artículos como adornos, ropa y accesorios, fue lanzada con gran expectativa; sin embargo, varios usuarios expresaron su insatisfacción al mostrar sus compras y comparar los productos recibidos con las imágenes promocionales.

Uno de los artículos más criticados fue la sudadera con capucha con cremallera Koi Fish de $85. En la red social X, antes llamada Twitter, una usuaria llamada Ashley aseguró que la sudadera no tenía el mismo diseño anunciado en el sitio web de Taylor Swift.

Una usuaria aseguró que la prenda recibida no se asemeja a las fotos promocionadas en el sitio web de la cantante. (Foto: @thebestoyou)

“Chica, ¿qué le pasó al pez? PAGUÉ $100 POR ESTO”, escribió la internauta, identificada como @thebestoyou.

Lo mismo ocurrió con la chaqueta Cowbow Like Me de $120. Una fanática que se hace llamar @mohopoly, denunció que la calidad de la prenda es pésima. Asimismo, señaló que las letras del diseño estaban impresas, y no bordadas como se indica en el sitio web.

“La calidad de la chaqueta Cowboy Like Me es horrible... el material es TAN fino que parece que llevas una camisa en lugar de una chaqueta y las letras de la espalda están impresas, no bordadas como dice el sitio web”, señaló.

Otra afirmó que las letras estaban impresas y no bordadas, como se había dicho anteriormente. (Foto: @mohopoly)

Por otra parte, el bolso “The Tortured Poet’s Department Department” también críticas por su baja calidad y su precio elevado.

“Por $75, este bolso definitivamente debería haber tenido doble forro para que no se vean las costuras en el exterior...”, escribió la usuaria @selslovr.

La calidad de la cartera también fue cuestionada por las 'swifties'. (Foto: @selslovr)

Cabe agregar que no todos los comentarios fueron negativos. Algunos fans defendieron la mercancía de Taylor Swift y señalaron que estaban satisfechos con sus compras.

“Sé que la gente está molesta por la chaqueta de vaquero como yo, pero el pijama Evermore es 100 por ciento algodón y está completamente bordado. Me alegro mucho de que hayan mantenido la calidad”, destacó una ‘swiftie’.

A pesar de las críticas, la mercancía de la cantautora estadounidense sigue siendo muy popular y se agota rápidamente. Hasta el momento, ni Taylor Swift ni su equipo han emitido ningún comunicado al respecto.