Mudarse a Estados Unidos con la esperanza de alcanzar una vida mejor es el sueño de muchos migrantes, pero para algunos, la realidad es muy distinta. Una joven cubana que vive en Knoxville, Tennessee, compartió en redes sociales lo difícil que le resulta sostenerse económicamente con el sueldo que gana trabajando en Walmart, a pesar de tener un empleo estable y a tiempo completo.

En un video publicado en TikTok, la trabajadora planteó una pregunta directa: “¿Realmente me alcanza el salario de Walmart para vivir o es solo una miseria?”. Explicó que trabaja 40 horas semanales bajo modalidad full time y recibe US$15 por hora, lo que equivale a unos US$600 por semana.

Sin embargo, aclaró que ese monto corresponde a su salario bruto. “Quitándole los impuestos, al mes estoy cobrando aproximadamente US$2000 y algo”, explicó. Además, mencionó que esa cifra puede reducirse si hay recorte de horas de trabajo.

Joven cubana que trabaja en Walmart en Tennessee contó que su salario no le alcanza para vivir bien en EE. UU. (Foto: @unacubanaenknoxville / TikTok)

Con ese ingreso, la migrante dijo que apenas logra cubrir sus gastos básicos. Detalló que el alquiler representa el mayor gasto mensual, con un costo de alrededor de US$1400. A eso se le suman unos US$500 en comida, internet, teléfono y automóvil. “Y si tienes hijos o mascotas, ni te cuento”, agregó.

La joven expresó que su salario apenas le alcanza “literalmente para sobrevivir”. Aseguró que trabaja solo para pagar cuentas y mantenerse a flote, sin posibilidad de ahorrar o disfrutar de una vida más cómoda. “Uno trabaja en este país para pagar y seguir vivos, no para ahorrar, no para vivir bien”, lamentó.

También compartió su decepción ante la dificultad de alcanzar el llamado “sueño americano”. “Siempre me pregunto: ¿dónde está el lujo, dónde está la vida americana?”, se cuestionó. Aunque tiene empleo, aseguró que no ve mejoras reales en su calidad de vida.

La inmigrante explicó que, aunque gana 15 dólares por hora, gran parte se va en renta y gastos básicos. (Foto: @unacubanaenknoxville / TikTok)

“Si me preguntas si el salario de Walmart me alcanza para vivir, mi respuesta es no”, continuó.

Finalmente, explicó que sin el esfuerzo conjunto con su esposo y un pequeño emprendimiento que tienen, sería aún más difícil sostenerse. “Todo lo que hemos logrado es gracias a mi esfuerzo y el de mi esposo. Y la gran parte es también gracias a mi negocio”, afirmó.

Para ella, vivir en Estados Unidos no debería significar solo pagar la renta y comer lo básico: “Vivir es poder disfrutar también las oportunidades que te ofrece este país”, algo por lo que, según su experiencia, aún intenta conseguir.

La cubana aseguró que su ingreso solo le permite “sobrevivir” y no disfrutar del país como esperaba. Su emprendimiento familiar es lo que la ayuda a mantenerse a flote. (Foto: @unacubanaenknoxville / TikTok)

Cuánto gana un empleado de Walmart en EE. UU.

En Tennessee, el salario promedio para un asociado en tienda ronda los US $14.50 por hora, aunque en roles de almacén o almacenamiento se reportan entre US $18.80 y US $18.90 por hora según Indeed. Por otro lado, un “Team Member” (empleado general) en esa zona gana en promedio US $11.04 por hora, cifra significativamente menor que el promedio nacional.

En otros estados, el salario varía según el costo de vida local. A nivel nacional, el promedio se sitúa entre US $14 y US $17.50 por hora, dependiendo del rol y la experiencia. En California, Nueva York y Washington, los salarios para empleados por hora en roles básicos oscilan entre US $16 a US $18 por hora, mientras que en estados con menor costo de vida, como Mississippi o Alabama, rondan US $14‑14.50 por hora .

Además, los encargados de pastelería o decoración de tortas llegan a percibir US $19.25 por hora en promedio, siendo uno de los roles no gerenciales mejor remunerados en tiendas Walmart de EE. UU.

En general, estos salarios también pueden incluir bonos por zona, antigüedad y rendimiento, lo que genera grandes diferencias entre ciudades o localidades específicas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!