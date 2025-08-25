Trabajar en Disney World no siempre es tan mágico como parece. Aunque el parque en Florida es conocido como “el lugar más feliz del mundo” para los visitantes, para algunos empleados la experiencia no es igual de encantadora. Un exempleado reveló cómo es realmente trabajar en este icónico destino turístico que es visitado por millones de personas al año.

El trabajador, que pidió ser identificado con el seudónimo Michael para proteger su privacidad, trabajó en Disney World desde 2017 hasta el año pasado. Durante sus ocho años en la empresa, desempeñó diferentes funciones, principalmente en atracciones, hasta ascender a coordinador, un puesto justo por debajo del nivel gerencial, según contó al Daily Mail.

“Hay muchos aspectos positivos de trabajar en Disney World, pero el sueldo en comparación con el costo de vida en Florida Central es difícil, y el calor, sumado a un trabajo física y emocionalmente exigente, puede ser demasiado”, explicó Michael.

Michael, como pidió ser identificado, explicó que no se pueden usar dispositivos como relojes inteligentes ni tomar fotos en áreas internas y que la gerencia prioriza la eficiencia por encima del bienestar del personal. (Foto referencial: Pixabay)

Además de estas duras condiciones, el parque mantiene estrictas reglas para sus empleados. Como en cualquier trabajo, hay normas que cumplir, pero en Disney algunas pueden sorprender: no se permite tomar fotos en áreas internas ni usar relojes inteligentes.

“Cualquier dispositivo puede distraerte durante el movimiento de los vehículos y, si te descubren usándolo, podrías ser despedido”, afirmó.

Michael también criticó que, con la gran cantidad de visitantes que recibe el parque cada día, la prioridad es la seguridad y eficiencia para los huéspedes, pero cree que la gerencia a veces lleva esto demasiado lejos, descuidando el bienestar del personal.

El exempleado también aconsejó a los visitantes ser amables con los trabajadores, ya que ellos no hacen las reglas. (Foto referencial: Pixabay)

“Disney es extremadamente seguro y muy eficiente al enviar la mayor cantidad de invitados posible a un juego”, comentó. “Hay algunos gerentes a los que no les importan los miembros del elenco. A algunos solo les preocupan las puntuaciones de Seguridad y Eficiencia, y dejan de lado el bienestar de los empleados en ciertas situaciones”.

El exempleado incluso dejó un consejo para los visitantes molestos: “Cuando estén en los parques, escúchenlos cuando les digan qué hacer, incluso si suena tonto; ellos no hacen las reglas y no les pagan lo suficiente para soportar malos tratos, así que sean amables”, recomendó.

Mientras algunos trabajadores sienten que no reciben un pago justo, algunos visitantes se quejan del costo de la experiencia.

Algunos turistas se quejan del alto costo, como un padre que gastó 1.400 dólares en un solo día, incluso con descuento. (Foto: @flyingwheels / TikTok)

Craig Stowell, padre de tres, se volvió viral semanas atrás al contar que gastó 1.400 dólares por un solo día en Disney World. “No quiero decirlo así, pero si calculas el costo promedio por atracción, probablemente no valga la pena”, afirmó.

Incluso con su descuento de residente de Florida, terminó pagando 974 dólares por cinco entradas de un día. “Todo empezó con las entradas, luego el estacionamiento (30 dólares) y después fue como una máquina de hacer dinero el resto del día”, dijo en una entrevista.

A qué se debe el aumento de precios en Disney World y cómo se pueden reducir costos

El aumento de precios en Disney World se debe, en parte, a la alta demanda post-pandemia, permitiendo precios dinámicos más altos en temporadas de mayor afluencia. Las inversiones en nuevas atracciones también justifican costos elevados.

Además, la inflación y el alza de los costos operativos influyen. Para mantener calidad y ganancias, Disney ajusta precios. Servicios antes gratuitos ahora tienen costo, elevando el gasto total.

Para ahorrar en Disney World, considera visitar durante la temporada baja, cuando los precios de los hoteles suelen ser más bajos y hay menos multitudes. También puedes ahorrar llevando tus propias bebidas y snacks al parque, en lugar de comprar todo allí. Otra estrategia es evitar la opción Park Hopper si no planeas visitar varios parques en un mismo día, ya que esto reduce el costo de las entradas.

Además, analiza si realmente necesitas el Disney Dining Plan. Para algunos, pagar las comidas directamente puede ser más económico. Busca descuentos disponibles para residentes de Florida, militares o a través de paquetes de vacaciones.

