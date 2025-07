Una turista generó debate tras compartir en TikTok algunas reglas estrictas sobre la vestimenta en Disneyland. En su video, la usuaria @sophiesm1th, fan de Disney, enumeró cinco tipos de ropa que pueden hacer que te pidan retirarte o cambiarte de atuendo. Entre ellas, destacó que vestirse como los personajes del parque está prohibido para mayores de 12 años.

“Los disfraces solo están permitidos para invitados de 12 años o menos. Disney no es una convención de cosplay”, explicó la joven. “Quieren que los niños conozcan a personajes entrenados por Disney, no a Susan vestida completamente como Elsa, fumando fuera de Hyperspace Mountain”, agregó.

Además de los disfraces, otras prendas tampoco están permitidas por motivos de seguridad o imagen. Por ejemplo, la ropa que se arrastra por el suelo no está permitida, ya que representa un riesgo en las atracciones. Las camisetas con mensajes ofensivos también están vetadas, así como los tatuajes con imágenes violentas, sexuales o aterradoras.

Entre las prendas prohibidas se incluyen prendas que se arrastran, camisetas ofensivas, tatuajes explícitos y ropa considerada inapropiada para un ambiente familiar. (Foto: @sophiesm1th_)

También se pide evitar atuendos considerados inapropiados para el ambiente familiar del parque, como los tops de brasier o los trajes de baño para mujeres, o ir sin camiseta en el caso de los hombres. Estas reglas aplican no solo en París, sino en todos los parques Disney alrededor del mundo.

Un caso reciente en Disney World, Florida, reavivó el debate. Nicole Arena, entrenadora personal de EE.UU., contó en TikTok que fue “censurada” por su vestimenta: un top deportivo blanco de Nike y leggings negros. Según relató, le impidieron subir a una atracción en Epcot a menos que comprara una camiseta de $45.

“Estaba tan feliz de estar ahí que no me di cuenta de que estaba ‘vestida inapropiadamente’ y me obligaron a comprar una camiseta”, escribió en uno de los videos donde mostró su atuendo.

Nicole Arena se encontraba en el parque con su esposo cuando le indicaron que debía cubrirse, ya que llevaba puesto un top tipo sostén deportivo blanco y unos leggings negros. (Foto: @arenalifts / TikTok)

Su testimonio generó opiniones divididas. Algunos usuarios defendieron a la joven, mientras que otros dijeron que su vestimenta no era la apropiada. (Foto: @arenalifts / TikTok)

Nicole explicó que solo se le veía el abdomen y los brazos, criticando a quienes la acusaron de ir “casi desnuda”.

Sus publicaciones acumularon miles de visualizaciones y generaron opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron las normas de Disney, otros consideraron que su atuendo era totalmente adecuado para un día caluroso en el parque.

Lo que no puedes llevar en Disney

Las reglas oficiales de Disney exigen un comportamiento respetuoso hacia otros visitantes y el personal, evitando lenguaje vulgar, acciones inseguras o saltarse filas.

Está estrictamente prohibido ingresar con:

Armas de cualquier tipo (incluidas réplicas y pistolas de juguete).

Drogas ilegales y alcohol (excepto en áreas designadas de hoteles o Disney Springs).

Objetos ruidosos como bocinas o megáfonos.

Cochecitos o maletas muy grandes, o sillas plegables.

Disfraces para visitantes mayores de 14 años y máscaras que cubran toda la cara (salvo excepciones médicas o en eventos especiales).

También se prohíbe fumar (incluyendo cigarrillos electrónicos) dentro de los parques, solo en zonas designadas fuera.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí