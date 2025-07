La “tasa de integridad” para las solicitudes de visa a Estados Unidos es una realidad. Ahora, el costo para realizar el procedimiento ha incrementado a 250 dólares, algo que, sin duda alguna, afectará en el bolsillo de todo aquel que quiera realizar este trámite para poder ingresar a EE.UU. por la vía legal. Con esta nueva disposición, el costo total para obtener una visa como la B-1/B-2 (turismo), F/M (estudios), J (intercambio) o H-1B, L, O, P y R (trabajo temporal), pasará de los actuales US$185 a US$435.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Acorde a las disposiciones de esta nueva legislación, algunos de los viajeros van a poder solicitar un reembolso de los 250 dólares extras que se están cobrando, eso sí, bajo algunas condiciones que se deben de cumplir.

Malas noticias para quienes quieren conocer Estados Unidos, pero no tienen visa. El gobierno de Donald Trump subió a 435 dólares el costo total por el trámite para pedir visa de turista hacia ese país.

¿Por qué aumentó el costo para la solicitud de visa a EE.UU.?

Como se sabe, la nueva tarifa de visa a Estados Unidos fue incluida en la ley que ha sido llamada como “One Big Beautiful Bill”, impulsada por Donald Trump y que incluye recortes de impuestos y cambios en el gasto social, así como también medidas en términos de seguridad fronteriza y migración.

En una de las medidas para aumentar la legalidad de los inmigrantes a Estados Unidos, fue que se incluyó la “Visa Integrity Fee”, que es la tarifa de integridad de visa.

¿Para quiénes aplicaría el reembolso de 250 dólares por solicitud de visa?

Según El Tiempo, esta nueva legislación aún cuenta con muchos vacíos, entre los que destacan quién va a recolectar esta nueva tasa, la manera en la que se va a implementar y para quiénes aplicará el reembolso de estos 250 dólares, algo que todavía no está definido.

Sin embargo, el reembolso podrían recibirlos todos aquellos turistas que “cumplan con el propósito del viaje”. Para esto, no debes excederte en tus tiempos de estadía y no se debe incumplir ningún requisito en tu visado. Además, debe quedar en constancia que has ido a realizar un viaje de turismo, especialmente, y no a realizar ningún trabajo dentro de los Estados Unidos.

Estados Unidos anunció un incremento en el costo de las visas, que impactará a millones de solicitantes en todo el mundo. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

¿Desde cuándo y cómo se podrá cobrar el reembolso de 250 dólares?

Por ahora, no se ha señalado cómo es que se va a realizar la devolución de los 250 dólares de la tarifa de integridad de la visa, aunque sí hay dos entidades que podrían estar involucradas en dicho tema: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) o el Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE).

Cabe señalar que el ente que informó al público sobre el aumento de la tarifa para la solicitud de visado a Estados Unidos, fue el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, indicando que pronto empezarán a cobrar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios de inmigración y todos los cambios se darán a conocer en los próximos días.