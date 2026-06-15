El país se alista para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y Florida no será la excepción gracias a una decisión del gobernador Ron DeSantis. Él convirtió esta fecha histórica que se conmemora cada 4 de julio en la oportunidad perfecta para para dar “tiempo extra” de descanso a miles de empleados públicos, ampliando así el ya tradicional feriado federal. De esta manera, la comunidad tendrá un fin de semana más largo para compartir más tiempo en familia, pero eso sí, hay que tomar en cuenta que viene también con algunos cambios importantes en lo que estará abierto y cerrado en el estado. Aquí te comparto la información vital que debes conocer empezando por las fechas para marcar en tu calendario, las instituciones que funcionarán, quiénes exactamente podrán beneficiarse y lo que puedes anotar faltando pocas semanas.

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Más días libres por la independencia: el anuncio de Ron DeSantis

Unas 100 mil personas que forman parte del Sistema Estatal de Personal de Florida están contando los días para poder disfrutar de un fin de semana largo por el Día de la Independencia en Estados Unidos, fecha que cada año llega con la suspensión de las labores gubernamentales, cierre de las escuelas, los bancos, las oficinas de correos y la bolsa de valores. Lo bueno es que este 2026 el gobernador decidió aumentar más oportunidades de descanso y así lo dio a conocer en la web oficial del estado.

“El 250 aniversario de Estados Unidos es un hito histórico y una oportunidad para reflexionar sobre el coraje, el sacrificio y los principios perdurables que establecieron a Estados Unidos como la nación más libre y próspera del mundo (…) Mientras Florida lidera la celebración del 250 aniversario de la nación, me complace brindar a los empleados estatales tiempo adicional para celebrar la fundación de nuestro país, participar en los eventos de America 250 y pasar tiempo con familiares y amigos honrando las bendiciones de la libertad que generaciones de estadounidenses han luchado por preservar”, dijo Ron DeSantis.

Como parte de America250FL, el gobernador Ron DeSantis y el secretario de Estado Cord Byrd presentaron el año pasado una estatua de Thomas Jefferson en el juzgado del condado de Jefferson de Monticello, Florida. (Foto: @america250fl / Instagram)

Cuáles son los días libres adicionales en Florida por el 4 de julio

En vista que este 2026 conmemora el Día de la Independencia cae sábado, el gobernador de Florida anunció que las oficinas estatales permanecerán cerradas el jueves 2 de julio de 2026 y el lunes 6 de julio de 2026 por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

¿Quiénes se benefician y quiénes no?

Estos días adicionales aplican solo a empleados estatales, no a todos los trabajadores de Florida. Es decir, la medida incluye a quienes trabajan para agencias del gobierno del estado, oficinas administrativas, ciertas dependencias de justicia, departamentos de salud estatales y otras oficinas bajo el sistema de personal de Florida. No se extiende de manera automática a trabajadores municipales, del gobierno federal, ni al sector privado, a menos que sus empleadores adopten por decisión propia un esquema similar.

Sin embargo, al tratarse de un feriado federal, el 4 de julio sí trae cambios generales, como el cierre de gran parte de las oficinas gubernamentales y bancos a nivel nacional.

Ha subrayado que estos días extra son un “reconocimiento” al trabajo de los empleados públicos y una forma de permitirles disfrutar más tiempo con sus familias durante una de las celebraciones más importantes del país. (Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

Qué estará cerrado: oficinas, bancos y servicios públicos

Las oficinas estatales de Florida cierran tanto en el feriado federal del 4 de julio como en los días extra otorgados por el gobernador, lo que implica que trámites de licencias, documentos oficiales, servicios administrativos y muchas gestiones burocráticas se detienen.

“Las oficinas estatales permanecerán cerradas el jueves 2 y el lunes 6 de julio, además del feriado estatal habitual del Día de la Independencia, el viernes 3 de julio. Estos cierres de oficinas crearán un fin de semana festivo de cinco días y beneficiarán a casi 100,000 empleados del Sistema de Personal Estatal”, se lee en su comunicado.

El 4 de julio está marcado en el calendario como día festivo, por lo que los bancos más grandes —incluidos Bank of America, Wells Fargo, Chase y la Reserva Federal— permanecen cerrados, impactando también a los clientes hispanos que necesitan hacer operaciones presenciales. Muchas oficinas federales siguen el mismo esquema, mientras que las escuelas ya suelen estar en vacaciones de verano, por lo que sus edificios también se mantienen cerrados.

Qué estará abierto: supermercados, tiendas y restaurantes

Para aprovechar el feriado largo por el 4 de julio, muchos planearán un viaje de vacaciones o una barbacoa en casa, por lo que es importante comprar con tiempo los insumos para la parrilla. Grandes cadenas como Walmart, Target, Kroger, Publix, Sam’s Club y muchas otras tiendas de comestibles suelen abrir el 4 de julio y los días cercanos, a menudo con horarios normales o ligeramente reducidos. Algunos supermercados y clubes mayoristas, como Costco, optan por cerrar el Día de la Independencia, por lo que es importante revisar los horarios específicos de cada tienda antes de salir.

Tipo de servicio / lugar Día previo extra (3 de julio, solo empleados estatales) Día de la Independencia (4 de julio, feriado federal) Día siguiente (5 de julio o continuación del fin de semana) Oficinas del gobierno estatal de Florida Cerradas para empleados estatales (por orden del gobernador, cuando aplica) Cerradas por feriado federal estatal y coordinación con calendario nacional Abiertas si es día laborable; cerradas si cae en fin de semana

Oficinas federales (USCIS, IRS, etc.) Generalmente abiertas, horario normal Cerradas por feriado federal del 4 de julio

Abiertas si es día laborable; cerradas si cae en fin de semana

Oficinas de condado/ciudad (ayuntamientos, etc.) Depende del condado/ciudad; muchas siguen horario normal Muchas cerradas por feriado (ver anuncios locales) Vuelven a horario normal si es día laborable Escuelas públicas Cerradas (vacaciones de verano) Cerradas (vacaciones + feriado) Cerradas por vacaciones si siguen en curso Bancos comerciales y Reserva Federal Usualmente abiertos, operación normal Cerrados por feriado federal bancario Abiertos si es día laborable; cerrados si es domingo según la entidad Servicios postales (USPS) Operación normal Cerrados, no hay entrega regular de correo Servicio normal si es día laborable Supermercados grandes (Walmart, Target, Kroger, Publix) Generalmente abiertos con horario casi normal Abiertos; pueden ajustar horario, según la cadena Abiertos en horario habitual de fin de semana Clubes mayoristas (Sam’s Club, Costco, etc.) Normalmente abiertos Algunos abiertos, otros (como Costco) suelen cerrar el 4 de julio Abiertos en horario regular de fin de semana Centros comerciales y tiendas minoristas Mayormente abiertos, posibles promociones previas Abiertos con posible horario reducido Abiertos en horario de fin de semana Restaurantes y bares Abiertos, muchos aprovechan flujo extra de clientes Abiertos, con gran afluencia y posibles menús o promociones especiales Abiertos en horario habitual de fin de semana Parques estatales y playas Abiertos; pueden organizar actividades especiales Abiertos, muy concurridos por el feriado Abiertos, con flujo alto típico de fin de semana largo Transporte público local (buses, trenes urbanos) Servicio normal o con ligeros ajustes según la ciudad Servicio en horario de día festivo o reducido, según sistema local Servicio de domingo/fin de semana en la mayoría de sistemas Hospitales y salas de emergencia Abiertos 24/7 (solo áreas administrativas pueden cerrar) Abiertos 24/7; algunos consultorios externos cierran Abiertos 24/7; consultorios retoman según sea día laborable Farmacias de cadenas (CVS, Walgreens, etc.) Generalmente abiertas, algunas 24 horas Abiertas, pero algunas sucursales pueden reducir horarios Abiertas en horario estándar de fin de semana

Qué actividades conmemoran los 250 años de independencia en Florida

En Florida ya hay una agenda propia ligada a America250, con grandes ferias, shows de fuegos artificiales, festivales culturales, atracciones especiales y un programa oficial bajo la marca Florida America 250 (America250FL). Muchos de estos eventos se concentran en Miami, Miami Beach y Tampa.

Para conocer las actividades exacta se ha creado la plataforma Florida America 250. Desde allí se impulsa una agenda de actos cívicos, educativos, culturales y turísticos rumbo al 4 de julio de 2026.

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