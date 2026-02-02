Hay momentos en que provocan platos frescos, ligeros y llenos de sabor que permiten aprovechar la riqueza de los pescados y mariscos como son los días de intenso sol, pero también hay ocasiones donde una tarde fresca se puede acompañar muy bien con un platillo especial que potencie las cualidades de los productos del mar. Si eres de los que disfruta de principio a fin de una buena comida rodeado de la familia o personas especiales, en esta nota de comparto 7 recetas marinas que te ayudarán a idear el menú semanal o prepararlas un fin de semana.
Recetas marinas con sabor peruano
Walter Díaz, chef colaborativo de Ajinomoto del Perú, comparte cinco opciones imperdibles que combinan tradición, frescura y practicidad, ideales para los días soleados.
Ceviche clásico (4 porciones):
Ingredientes:
- 500 g de pescado fresco
- 12 limones
- 1 cebolla roja en pluma
- 1 ají limo finamente picado
- 4 ramas de culantro picar las hojas, separar las ramitas.
- 1 cucharadita de ajo en pasta
- 1 diente de ajo
- Sal
- Pimienta
- AJI-NO-MOTO®
- 2 ramas de apio
- ¼ unid de kion
- 4 unid choclos sancochados
- 4 unid camotes sancochados
Preparación:
Corta 500 g de pescado fresco de tu preferencia en cubos medianos y condiméntalo con pimienta negra, 1 cucharadita de ajo en pasta y sal y el sazonador umami en partes iguales. Se recomienda que el pescado sea preferiblemente de carne blanca (lenguado, mero, cabrilla, carajito o perico). Después, añade 1 ají limo finamente picado y el culantro picado, para ello utiliza las hojas de 4 ramitas. Mezcla bien y deja reposar la preparación en un bol de vidrio, de preferencia, y refrigérala durante 15 a 20 minutos. Corta una cebolla roja en pluma y colócala en otro recipiente en agua fría con sal y hielo para mantener su frescura. Separa el corazón de la cebolla para preparar una leche de tigre simple. Colócalo en un bol, añade 2 ramas de apio, ¼ de kion pelado y chancado, 4 tallos de culantro,1 diente de ajo y una pizca de sal y aplasta todos los ingredientes con un mortero o piedra hasta que liberen sus aromas y jugos. Luego, agrega el zumo de 12 limones frescos y deja reposar por 15 minutos. Para servir, retira el pescado del refrigerador, cuela la leche de tigre y viértela al pescado, rectifica la sal si es necesario y emplata acompañado de la cebolla cortada en pluma, 4 choclos sancochados trozados y 4 camotes sancochados.
Arroz con mariscos (4 porciones)
Ingredientes:
- 50 ml de aceite vegetal
- 1 cucharadita de ajo en pasta
- 4 cucharadas de ají panca en pasta
- 2 cucharadas de ají amarillo en pasta
- 1 cebolla roja finamente picada
- 600 g de arroz cocido
- 500 g de mariscos surtidos
- 1 taza de caldo de Doña Gusta® Pescado
- 60 g arvejas
- 50 g pimiento
- Sal
- Pimienta
- Culantro finamente picado
Preparación:
En una sartén a fuego medio prepara un aderezo añadiendo 50 ml de aceite vegetal y, cuando esté caliente, agrega 1 cebolla finamente picada, 1 cucharadita de ajo en pasta, 4 cucharadas de ají panca en pasta, 2 cucharadas de ají amarillo en pasta y desglasa con un chorro de vino blanco. Vierte en la sartén 600 g de arroz blanco cocido junto a un sobre de Doña Gusta® Pescado y deja cocinando la preparación por 5 a 6 minutos, removiendo bien para que el aderezo se mezcle bien con el arroz. Después, lava bien los mariscos de tu preferencia; pueden ser langostinos, camarones, pulpo o pota. Luego, cocínalos de acuerdo al tipo de mariscos: langostinos por 1 minuto, camarones por 1 minuto y medio, pulpo por 40 minutos y pota por 35 a 45 minutos. Una vez cocidos y cortados, incorpóralos a la sartén inicial junto con 60 g de arvejas hervidas y 50 g de pimiento en tiras. Sazona con una pizca de sal, pimienta negra, y finaliza decorando con culantro finamente picado.
Tiradito de pescado al ají amarillo (4 porciones):
Ingredientes:
- 400 g de pescado fresco
- 4 cucharadas de ají amarillo en pasta
- 1 taza de leche evaporada
- Jugo de 12 limones
- 1 cucharadita de ajo en pasta
- Ajinomoto
- Culantro finamente picado
- Maíz cancha tostado
Preparación:
Corta 400 g de pescado fresco, idealmente de carne blanca, en láminas muy delgadas y colócalas ordenadamente en un plato bien frío. En una licuadora procesa 4 cucharadas de ají amarillo en pasta, 1 taza de leche evaporada, el jugo de los 12 limones frescos, 1 cucharada de ajo en pasta, pimienta al gusto, ½ cucharadita de sal y ½ cucharadita de ajinomoto. De esta manera, podrás reducir el sodio manteniendo el buen sabor. Licúa hasta obtener una salsa homogénea y cremosa. Luego, vierte la preparación sobre el pescado justo antes de servir para mantener su textura y termina decorando con culantro finamente picado y maíz cancha.
Chicharrón de pescado (4 porciones):
Ingredientes:
- 500 g de pescado
- 200 g de harina
- 100 g de chuño
- 1 cucharadita de ajos en pasta
- 1 cucharada de mostaza
- 1 L de aceite vegetal
- Sal
- Pimienta
- Sazonador umami
- 600 g de yuca frita
Preparación:
Corta 500 g del pescado de tu preferencia, puede ser de carne blanca como perico, cabrilla, corvina o pescados azules como bonito, atún o jurel en trozos medianos. Luego, sazónalos con 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de ajos en pasta, pimienta al gusto y sal y sazonador umami en partes iguales, así podrás reducir la cantidad de sodio en 37%. Deja reposar la preparación por 10 a 15 minutos para que el pescado absorba todos los sabores. Después, pasa los trozos de pescado por 200 g de harina mezclada con 100 g de chuño, asegurándote de cubrirlos completamente. En una sartén profunda o en una freidora, echa 1 litro de aceite vegetal a fuego alto y, cuando esté bien caliente, fríe el pescado hasta que quede dorado y crujiente. Retira, escurre sobre papel absorbente y sirve inmediatamente acompañado de 600 g de yuca frita, sarsa criolla y salsa tártara.
Sudado de pescado (4 porciones):
Ingredientes:
- 400 g de pescado fresco
- 1 cucharadita de aceite vegetal
- 1 cucharadita de ajo en pasta
- 2 cucharadas de ají amarillo en pasta
- 1 cebolla roja mediana
- 2 tomates en gajos sin piel y sin pepas
- 1 sobre de caldo Doña Gusta® Pescado
- Sal
- Pimienta
- Sazonador umami
- Culantro finamente picado
- 2 unid de yucas sancochadas
- 2 tazas de arroz blanco cocido
Preparación:
Inicia con el aderezo colocando en una olla o sartén a fuego medio 1 cucharadita de aceite. Cuando esté caliente, añade una cebolla roja mediana en corte juliana y sofríe hasta que esté transparente. Incorpora 1 cucharadita de ajo en pasta y 2 cucharadas de ají amarillo en pasta. Luego agrega dos tomates cortados en gajos (sin piel y sin pepas) y cocina hasta que suelten sus jugos. Coloca el filete de pescado de tu preferencia y vierte un sobre de Doña Gusta® Pescado para resaltar el sabor. Sazona con un poco de sal y pimienta, tapa y deja cocinar a fuego medio por 8 a 10 minutos. Finaliza espolvoreando culantro picado y sirve caliente acompañado de yucas sancochadas y arroz blanco cocido.
Receta de tiraditos nikkei para disfrutar después de la playa
Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, trae a la mesa dos versiones de tiraditos nikkei que rinden tributo a aquella perfecta combinación entre la cocina peruana y la japonesa. Uno con mango y otro con pepino japonés y palta. Ambos ideales para acompañar un día de playa. El experto recalca que es fundamental tener refrigerado el bonito envuelto en papel absorbente y cubierto por papel film. De esta manera, al iniciar la preparación, estará brilloso, pero sin agua.
Para prepararlos necesitas:
- 200 gr de filete de bonito.
- Jugo de 8 limones.
- 1 cda de miso (pasta de soya fermentada).
- 1 cda de aceite de ajonjolí.
- 1 cda de mirin (vinagre de arroz).
- 1 cdta de kion rayado.
- ½ cda de ají limo picado.
- 1 cda de culantro picado.
- 1 mango.
- 1 palta.
- Shichimi Togarashi al gusto.
- Sal de mesa o sal en escamas.
- Cancha chullpi al gusto.
- Chifles.
- 4 cdas de sillao.
- Pepino japonés al gusto.
Preparación:
- Coloca el bonito envuelto en papel absorbente dentro de un recipiente cubierto por papel film y deja refrigerar por una hora en la refrigeradora Electrolux.
- Corta el bonito y deposítalo en un envase. Cúbrelo con papel film y refrigera nuevamente mientras haces el resto de la receta.
- Para la leche de tigre nikkei: mezcla bien el miso, el jugo de limón, el sillao, el aceite de ajonjolí, el kion, el mirin (vinagre de arroz), culantro y ají limo picado. Para terminar, refrigera la leche de tigre.
- Retira el pescado de la refrigeradora, agrega sal y vierte la leche de tigre bien fría.
- Versión 1: Agrega pepino japonés, mango, canchita chullpi, togarashi y culantro.
- Versión 2: Agrega pepino japonés, palta, chifles, togarashi y culantro. Mira aquí el paso a paso de ambas preparaciones.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí