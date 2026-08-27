El betún es un producto comúnmente usado para dejar los zapatos relucientes ante cualquier evento de gran importancia. Si bien se piensa que esta crema se usa únicamente para el calzado de vestir, los expertos en el cuidado del hogar también recomiendan aplicarlo en los muebles de cuero que tienes en tu hogar. ¿Por qué? Si quieres conocer la respuesta de este truco casero , te invito a leer este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Colocar una bola de papel aluminio en la nevera: por qué es recomendable y cómo realizarlo correctamente

Para qué sirve el betún en los muebles de cuero

Conforme pasan los años, los muebles de cuero se van desgastando, más aún si no se les brinda el cuidado necesario. Reemplazarlos suelen ser costosos, pero no tiene que ser la primera opción, ya que el betún puede ser un excelente aliado para restaurar la elegancia de estos artículos de hogar.

Esta crema es una opción ideal si pretendes que tus muebles recuperen su color gastado, ocultar rayones y proteger el material contra la humedad. Lo mejor de todo es que no representa un costo elevado y puedes conseguirlo en el punto de venta más cercano.

Eso sí, debes usar el betún incoloro, ya que al carecer de pigmentos facilita la limpieza de los espacios donde sueles descansar, conversar en familia o mirar la televisión.

Con el pasar de los años, los muebles pueden perder su brillo o desgastarse. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo aplicar correctamente el betún incoloro en los muebles de cuero

Para aplicar este truco casero, te aconsejo contar con los siguientes utensilios: betún incoloro y tres trapos. Contando con ello, el proceso será sumamente fácil, ya que no será tan complicado.

Humedece un trapo y pásalo nuevamente sobre las superficies para eliminar el polvo acumulado y la suciedad. Identifica las áreas de los muebles que presentan mayor desgaste o rayones. Con la ayuda de otro trapo, toma un poco de betún incoloro y aplícalo en las zonas desgastadas que identificaste. Frota suavemente hasta que la crema desaparezca y espera por unos cuantos minutos. Toma el último trapo y dale una última pasada. De esa manera relucirás tus muebles.

Se trata de un proceso sumamente sencillo; además, quedarás encantado con los resultados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo recomendable es que este proceso lo apliques cada mes o cuando notes que tus muebles estén perdiendo su brillo. Es un truco casero eficaz que te permitirá ahorrar tu bolsillo. Si quieres conocer otros “hacks” efectivos para que apliques en tu hogar, ingresa a este ENLACE .