Un cometa recién descubierto ya está generando gran expectativa entre los aficionados a la astronomía, ya que podría convertirse en uno de los más brillantes visibles desde la Tierra en 2026. Se trata de C/2025 R3 (PanSTARRS), un objeto que poco a poco ha aumentado su brillo en el cielo nocturno durante abril.

A medida que este cometa se acerca tanto al Sol como a nuestro planeta, su visibilidad mejora, convirtiéndose en un evento destacado para quienes disfrutan observar el cielo; sin embargo, no será fácil de ver para todos, ya que el mejor momento para hacerlo es antes del amanecer.

Los cometas son distintos de los asteroides. La NASA explica que mientras que estos últimos están formados principalmente por roca, los cometas contienen hielo, polvo y gases congelados. Cuando se acercan al Sol, el calor hace que liberen estos materiales, formando una cola brillante que los hace visibles desde la Tierra.

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) fue detectado por primera vez en septiembre de 2025 gracias al proyecto Pan-STARRS en Hawái.

Su mejor momento de observación será en abril, especialmente antes del amanecer. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según Space.com, se cree que tarda alrededor de 170.000 años en completar una órbita alrededor del Sol y que podría provenir de la lejana Nube de Oort, una región ubicada en los límites del sistema solar.

Según observaciones recientes, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, el 19 de abril. Días después, el 27 de abril, tendrá su mayor aproximación a la Tierra, pasando a unos 44 millones de millas de distancia.

Expertos señalan que el 17 de abril podría ser uno de los mejores días para intentar observarlo. Durante gran parte del mes, será visible en el hemisferio norte antes del amanecer, especialmente en el cielo del este.

Los expertos destacan fechas clave como el 17, 19 y 27 de abril para observarlo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Aunque existe la posibilidad de verlo a simple vista, lo más recomendable es utilizar binoculares o telescopios para apreciarlo mejor.

Para encontrarlo, se debe observar la zona baja del horizonte este entre 90 minutos y dos horas antes de la salida del Sol, cerca de las constelaciones de Pegaso y Piscis.

Quienes deseen seguir su trayectoria pueden hacerlo a través de herramientas de monitoreo del Jet Propulsion Laboratory, que mantiene actualizada la información sobre la ubicación y movimiento del cometa.

Eventos astronómicos de 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más importantes programados para este 2026:

Eclipse Solar Total (12 de agosto): El evento reina del año. Será visible en su totalidad en el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España.

Lluvia de Estrellas Perseidas (12-13 de agosto): Una de las más intensas del año, coincidiendo casi con el eclipse total de agosto.

Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto): Visible en gran parte de América y Europa; la Luna cruzará la sombra de la Tierra adquiriendo tonos rojizos.

Cometa 15P/Finlay (Julio): Un visitante periódico que suele tener “estallidos” de brillo repentinos, ideal para observar con prismáticos.

Oposición de Marte (Diciembre): El planeta rojo alcanzará su mayor brillo del año a finales de 2026, siendo visible a simple vista como un punto anaranjado muy intenso.

Lluvia de Estrellas Gemínidas (13-14 de diciembre): El cierre del año con hasta 120 meteoros por hora, considerada la lluvia más confiable y brillante.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!