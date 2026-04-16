El asteroide Apophis vuelve a estar en el centro de la atención, ya que faltan menos de tres años para que pase cerca de la Tierra en un evento poco común. Este enorme cuerpo celeste, de un tamaño comparable a varios campos de fútbol americano, será uno de los acercamientos más importantes registrados en la historia.

Cuando fue descubierto en 2004, el asteroide generó preocupación porque existía una pequeña posibilidad de que impactara contra la Tierra en 2029. Aunque ese riesgo ya fue descartado por los científicos, la fecha de su paso cercano, un viernes 13, sigue llamando la atención de muchos.

Para la comunidad científica, sin embargo, este acercamiento representa una oportunidad única. El asteroide pasará incluso más cerca que algunos satélites en órbita geosincrónica, lo que permitirá estudiarlo con un nivel de detalle nunca antes posible.

Aunque en el pasado se temía un posible impacto, la NASA descartó cualquier riesgo para las próximas décadas. (Foto referencial: N. Bartmann / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Según el portal Space.com, una órbita geosíncrona es una franja específica a unos 35,786 kilómetros de altura donde los satélites giran a la misma velocidad que la rotación de la Tierra para parecer estacionarios.

En el caso del asteroide, pasará a unos 32,000 km de distancia, lo que significa que cruzará por debajo de esa zona, volando más cerca de la Tierra que los propios satélites de comunicaciones que operan en esa órbita especial. Esto es crucial, pues permitirá que los científicos lo estudien con facilidad.

Todo lo que debes saber sobre Apophis, el asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra

Según la NASA, Apophis es un objeto antiguo que proviene del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Tras 4 mil 600 millones de años, su trayectoria fue modificada por la gravedad de planetas como Júpiter hasta acercarlo a la órbita terrestre.

En cuanto a su tamaño, mide aproximadamente 400 metros de largo, similar a la altura de la Torre Eiffel.

Aunque su forma exacta no se conoce con certeza, las observaciones sugieren que podría tener una apariencia alargada, parecida a un cacahuate o maní.

Su cercanía permitirá a los científicos estudiarlo como nunca antes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando GeminiAI)

El nombre Apophis proviene de una deidad asociada con el caos y la destrucción. Antes de recibir ese nombre, fue identificado como 2004 MN4 y posteriormente numerado como 99942 por organismos astronómicos internacionales.

El 13 de abril de 2029, el asteroide pasará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra, una distancia extremadamente cercana en términos astronómicos. A pesar de ello, la NASA confirmó que no existe riesgo de impacto ni en esa fecha ni en las próximas décadas.

En caso de una colisión hipotética, los efectos serían devastadores a nivel regional, liberando una enorme cantidad de energía; no obstante, los expertos insisten en que este escenario no ocurrirá, por lo que el enfoque está puesto en la investigación científica.

Apophis podrá observarse a simple vista desde varias partes del mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando GeminiAI)

Durante su paso, el asteroide podrá ser observado a simple vista desde varias regiones del mundo, viéndose como una estrella brillante en movimiento.

Además, agencias como la NASA y la European Space Agency planean enviar misiones para estudiarlo de cerca y aprovechar al máximo este evento único.

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