En caso eres un amante de la astronomía y estás residiendo en la ciudad de Nueva York, es posible que puedas disfrutar un fenómeno visual en los próximos días. Existe una alta expectativa del paso de un cometa tipo ‘Sungrazer’ , el cual suele aparecer en raras ocasiones. Ante esta gran posibilidad de que este viajero espacial ilumine el cielo de la Gran Manzana, los expertos de la NASA han lanzando una serie de indicaciones respecto a su trayectoria. En la siguiente nota, te revelaré los detalles completos.

Entre los últimos días de marzo y el inicio del mes de abril, destacan acontecimientos de gran relevancia, como el exitoso despegue de la misión Artemis II , el fenómeno astronómico de la Luna Rosa y el avistamiento de lluvias de estrellas Líridas .

Ahora, la agencia espacial informó que los residentes de Nueva York tendrán la oportunidad de avistar el cometa C/2026 A1 (MAPS), apodado ‘Sungrazer’, siempre que este logre mantenerse completo durante su desplazo alrededor del Sol.

Entonces, de sobrevivir a su trayecto, el cometa podrá ser visible cerca de la Tierra entre el 5 y el 8 de abril. Es importante mencionarte que este cuerpo celeste alcanzará su perihelio durante el 4 y 5 del presente, ya que mostró un incremento en su brillo a mediados de marzo.

De completar su recorrido, el cometa Sungrazer podría avistarse en el cielo de Nueva York entre el 5 al 8 de abril. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué es un cometa ‘Sungrazer’

Según lo indicado por la NASA, para que un cometa sea calificado como rasante, debe ubicarse a unas 850,000 millas (1,370,000 kilómetros) del Sol en el perihelio. Es posible que algunos de este cuerpos puedan acercarse más.

Éstos suelen enfrentar peligros considerables, ya que la potente radiación solar evapore su agua y elementos volátiles. Además, la interacción con el viento solar y la presión radiativa son los factores responsables de generar las colas que distinguen a estos objetos.

Son contados los cometas 'sungrazer' que cumplen su trayecto tras pasar cercano al sol. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

No sería lo único; estos cometas se ven sometidos a una potente presión gravitacional y fuerzas de marea que ponen en riesgo su estructura. Es así que muchos no logran sobrevivir a su paso por el Sol.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí