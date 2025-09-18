El equilibrio de los microorganismos que viven en nuestra boca (bacterias, virus y hongos) es más importante de lo que parece. Cuando se altera, puede relacionarse con varias enfermedades graves, como Alzheimer, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Un nuevo estudio de NYU Langone Health y su Perlmutter Cancer Center encontró que más de dos docenas de estos microbios están vinculados a un mayor riesgo de cáncer de páncreas, uno de los más letales en el mundo.

“Nuestros hallazgos brindan una nueva visión de la relación entre el microbioma oral y el cáncer de páncreas”, señaló Yixuan Meng, investigadora posdoctoral del Departamento de Salud Poblacional de la Escuela de Medicina Grossman de NYU.

Los científicos analizaron muestras de saliva de 122,000 personas durante nueve años y detectaron 27 especies de bacterias y hongos relacionadas con la enfermedad. (Foto referencial: Freepik)

El equipo de Meng explica que ciertas bacterias pueden viajar desde la saliva tragada hasta el páncreas, un órgano clave para la digestión y el control del azúcar en la sangre.

Para llegar a estas conclusiones, analizaron el ADN bacteriano y fúngico en la saliva de 122,000 personas durante cerca de nueve años, observando quiénes desarrollaban tumores.

Luego compararon las muestras de 445 pacientes con cáncer de páncreas con las de 445 participantes sin la enfermedad, tomando en cuenta factores de riesgo como edad, raza y consumo de cigarrillos.

Los investigadores creen que estos microbios viajan desde la boca hasta el páncreas a través de la saliva. (Foto referencial: Freepik)

Fue así como descubrieron 24 especies de bacterias y hongos que aumentaban o reducían las probabilidades de desarrollar este cáncer. Además, hallaron otras tres bacterias ya asociadas con la enfermedad de las encías.

La periodontitis, o enfermedad de las encías, es una infección bacteriana que destruye los tejidos que sostienen los dientes. Puede liberar marcadores inflamatorios en la sangre y crear un ambiente que favorezca la aparición de tumores pancreáticos. En total, el grupo de 27 microbios identificados elevó el riesgo de cáncer de páncreas más de tres veces.

“Ahora es más claro que nunca que cepillarse y usar hilo dental no solo ayuda a prevenir la enfermedad de las encías, sino que también puede proteger contra el cáncer”, afirmó el doctor Richard Hayes, coautor principal del estudio y profesor en el Departamento de Salud Poblacional. La investigación fue publicada en la revista JAMA Oncology.

Aunque piden más estudios para confirmar una relación de causa y efecto, señalan que una buena higiene dental podría ser clave para la prevención. (Foto: didesign021 / iStock) / didesign021

Hayes recalcó que todavía se necesita más investigación para demostrar una relación directa de causa y efecto entre las bacterias orales y el cáncer de páncreas.

“Al analizar los perfiles bacterianos y fúngicos en la boca, los oncólogos podrían identificar a quienes más necesitan pruebas de detección de cáncer de páncreas”, agregó Jiyoung Ahn, coautora principal y profesora en los departamentos de Salud Poblacional y Medicina de NYU.

El equipo planea seguir investigando el papel de los virus orales y su influencia en la supervivencia de los pacientes.

Por qué los especialistas coinciden en la importancia de una buena higiene dental

Se dice que la higiene dental protege de enfermedades porque al mantener una boca limpia se previenen infecciones, se elimina la placa bacteriana y se reduce el riesgo de que las bacterias entren en el torrente sanguíneo y causen inflamación o enfermedades en otras partes del cuerpo, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios y demencia.

Los especialistas dentales recomiendan una buena higiene bucal diaria (cepillado y hilo dental), visitar al dentista regularmente para revisiones y limpiezas, y acudir a un especialista para tratamientos específicos como ortodoncia, periodoncia o implantología.

