La posible llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS a las cercanías de Júpiter generó nuevas especulaciones. El reconocido científico de Harvard, Avi Loeb, planteó la hipótesis de que la extraña trayectoria del objeto podría indicar que está enviando “satélites” hacia el planeta gigante con el fin de recopilar información para una “civilización extraterrestre”.

Según explicó en conversación con el New York Post, el cometa aprovecharía su paso del 16 de marzo de 2026 para “sembrar” sondas adicionales alrededor de Júpiter.

En una reciente publicación en Medium, Loeb indicó que Júpiter pudo haber atraído a ATLAS debido a su enorme tamaño, actuando como una especie de señal intergaláctica más visible que la Tierra y otros planetas cercanos.

Para que el cometa realizara observaciones sobre el gigante gaseoso, tendría que entrar en la zona donde domina la gravedad de Júpiter, conocida como el radio de Hill. Ese espacio cuenta con puntos estables donde cualquier objeto puede mantenerse con muy poco gasto de energía, lo que, según el astrofísico, los convierte en lugares ideales para ubicar satélites avanzados.

Loeb destacó que ATLAS parece dirigirse justamente por esa ruta, pues consideró una “coincidencia extraordinaria” que, durante su acercamiento máximo a Júpiter, el objeto pase a unos 53.445 millones de kilómetros, muy cerca del radio de Hill calculado en 53.502 millones de kilómetros por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb sugiere que el objeto podría estar liberando sondas o realizando maniobras no gravitacionales. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“Llega exactamente a la distancia correcta de Júpiter para que la gravedad de Júpiter domine… Así que, si quiere liberar algunas sondas cerca de Júpiter, ese es el lugar donde debe estar”, dijo el experto en entrevista con News Nation.

El científico incluso calculó que 3I/ATLAS pudo haber realizado una maniobra durante su aproximación al Sol, en la zona conocida como perihelio, para ajustar su curso.

“La aceleración no gravitacional introdujo una pequeña corrección de rumbo con exactamente la magnitud necesaria para llevar la distancia mínima de 3I/ATLAS a Júpiter al valor del radio de Hill de Júpiter”, añadió.

Asimismo, indicó que, si el objeto fuera tecnología extraterrestre, “podría haber ajustado con precisión su trayectoria con la ayuda de propulsores [artificiales]”, en referencia a su posible “estructura de chorros”.

Sin embargo, el paso de ATLAS por el perihelio ocurrió detrás del Sol, lo que impidió a los observatorios terrestres confirmar si realizó alguna maniobra o si liberó sondas en ese momento.

Loeb considera una coincidencia notable que el cometa pase casi exactamente por el radio de Hill de Júpiter, una ubicación ideal para colocar satélites. (Foto: NASA) / NASA

Loeb comentó que aún existe la posibilidad de identificar “objetos orbitando Júpiter después del paso de 3I/ATLAS” con ayuda de la sonda Juno o de otros orbitadores.

Para él, un hallazgo así sería revelador: “Si encontramos satélites tecnológicos en Júpiter que no enviamos nosotros, implicaría que Júpiter es de interés para una civilización extraterrestre”.

Loeb también sostuvo que la ausencia de objetos similares cerca de nuestro planeta podría afectar nuestra percepción de importancia en el cosmos.

Consideró que podría ser “un golpe fuerte para nuestro ego”, ya que sugiere que no somos el centro del sistema solar ni de nuestro “vecindario cósmico”.

Según su reflexión, 3I/ATLAS podría haber elegido Júpiter porque la humanidad apareció “tarde a la fiesta —hace solo unos pocos millones de años”, mientras que el gigante gaseoso es visible “desde que la misión fue lanzada hace miles de millones de años”.

A pesar de las hipótesis, la NASA mantiene que 3I/ATLAS es un cometa convencional sin evidencia de tecnología extraterrestre. (Foto: NASA)

Aun así, el propio Loeb reconoce que la idea de que 3I/ATLAS esté realizando una misión de reconocimiento en Júpiter es la menos probable entre las seis anomalías que enumera en su blog.

Para él, otras características del cometa, como su “anti-cola” que apunta hacia el Sol o su orientación inusual hacia los planetas internos, presentan dudas más relevantes.

Por su parte, la NASA reiteró la semana pasada que 3I/ATLAS es, oficialmente, un cometa sin indicios de tecnología extraterrestre, aunque con ciertas anomalías que seguirán siendo estudiadas.

Trayectoria del 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS está saliendo de nuestro Sistema Solar en una trayectoria hiperbólica:

Diciembre 2025: se producirá el máximo acercamiento a la Tierra (19 de diciembre). Será visible en el cielo matutino, moviéndose a través de constelaciones como Leo.

Inicios de 2026: el cometa comenzará a perder brillo rápidamente a medida que se aleja tanto del Sol como de la Tierra.

Primavera Boreal 2026 (marzo): cruzará la órbita de Júpiter. Su visibilidad disminuirá al punto de requerir grandes telescopios.

Posteriormente, continuará su viaje fuera de nuestro Sistema Solar hacia el espacio interestelar, sin posibilidad de retorno.

La trayectoria del cometa 3I/ATLAS es hiperbólica. Esto significa que el cometa no se encuentra en una órbita cerrada alrededor del Sol y solo está de paso por nuestro Sistema Solar. (Foto: NASA)

