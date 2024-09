Es bastante común en todo el mundo beber una taza de café al comenzar el día o un té después del almuerzo. Es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Debido a su popularidad, no es de extrañar que el café sea una de las sustancias más estudiadas. Se ha descubierto que, de tomarse en exceso, el café puede ser nocivo para la salud. Sin embargo, se sabe que la bebida estrella de las oficinas también tiene beneficios como aumentar la productividad, debido a que la cafeína es un estimulante natural. Asimismo, se ha asociado a una disminución del riesgo de padecer diabetes e incluso ayuda a combatir el estreñimiento.

Una investigación de la Universidad Nacional de Singapur ha explorado un beneficio inesperado para los consumidores tanto de café como té: podría estar asociado con una menor probabilidad de fragilidad física en la vejez.

En el estudio, liderado por el profesor Koh Woon Puay del Programa de Investigación Traslacional de Longevidad Saludable de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad de Singapur, ha demostrado que los adultos que consumían una mayor cantidad de café o té tenían una función física significativamente mejor en la vejez.

Una adulta mayor tomando café. El estudio de Singapur muestra un inesperado beneficio para las personas mayores. (Foto: Extreme Media/iStock)

Cómo se realizó la investigación

La investigación del NUS Medicine se realizó analizando la información de más de 12,000 participantes, de entre 45 y 74 años, durante un periodo de 20 años.

Los participantes fueron interrogados por primera vez en su adultez, siendo la edad promedio de 53 años en la década de los 90 del siglo pasado. Durante estas entrevistas de base, los participantes fueron consultados sobre sus hábitos de consumo de bebidas con cafeína: café, té o refrescos. También se inquirió sobre alimentos como el chocolate.

Además de la frecuencia y porciones, se solicitó información sobre características sociodemográficas, historial médico, altura, peso, sueño, hábitos alimenticios y actividad física.

En una segunda entrevista, aproximadamente una década después, los participantes informaron sobre su peso, entre otros datos. En una tercera entrevista, ya 20 años después se volvió a preguntar sobre su peso. Asimismo, se hizo una consulta específica sobre cuánto energía sienten. Se examinó también su fuerza y cuánto tiempo les tomaba realizar una prueba TUG (Timed Up and Go), una evaluación de riesgos de caída de los adultos mayores.

El té es una bebida que también contiene cafeína. (Foto: Liudmila Chernetska / iStock)

Conclusiones sobre los beneficios del café y té

El café y el té fueron las principales fuentes de cafeína, representando el 84% y 12%, respectivamente. El 68,5% de los participantes bebía café a diario. De este grupo, el 52,9% tomaba una taza de café al día, el 42,2% tomaba dos o tres tazas y el restante 4,9% cuatro o más.

En tal sentido, los investigadores clasificaron a los participantes del estudio en cuatro grupos de acuerdo con su consumo de café: bebedores no diarios, una taza al día, dos a tres tazas al día y cuatro o más tazas al día. Los bebedores de té se clasificaron también en cuatro categorías según sus frecuencias: nunca, al menos una vez al mes, al menos una vez a la semana y bebedores diarios.

Los resultados de la investigación mostraron que el beber café, té negro o te verde en la edad mediana se asocia con una probabilidad significativamente menor de fragilidad física en la vejez, especialmente los que más consumían al día.

Otros beneficios de consumir café

En otra investigación con ratones, se había observado que la cafeína había aumentado la proliferación de células musculares y mejora del peso muscular. Tanto el café como el té poseen polifenoles biactivos ricos, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos polifenoles también se han asociado con un menor riesgo de enfermedades que aumentan la fragilidad como la diabetes, cardiovasculares o neurodegenerativas.

Los científicos creen que se deben realizar más análisis para identificar los ingredientes reales y los mecanismos subyacentes a la asociación entre ambas bebidas y la función física en humanos.

Tomar café de noche puede dificultar tener una buena noche de sueño. (Foto: Boris Jovanovic)

¿Cómo afectaría tomar café o té al cuerpo?

Como sabrás, estos productos contienen cafeína que sería un estimulante que mejora la alerta y reduce la fatiga. Pese a estos puntos positivos, sí hay consecuencias en tu salud, tales como insomnio, nerviosismo y problemas gastrointestinales. Lo recomendable es tomar estas bebidas calientes con moderación.

¿Cómo afecta el café en el sueño?

En caso acostumbres a tomar esta bebida caliente, lo recomendable sería que lo hagas durante las horas de labor. No te aconsejo ingerirlo en grandes cantidades antes de dormir, pues conseguirás tener problemas de insomnio.

¿Cuántas tazas de café son saludables?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha indicado que 400 miligramos al día de cafeína es una “cantidad que no suele asociarse con efectos negativos” en la salud de las personas. Ello equivale a dos o tres tazas de café de 12 onzas. Sin embargo, advierte que esto puede variar dependiendo de la sensibilidad de las personas a esta sustancia estimulante.

¿Cuántas tazas de té se pueden tomar al día?

No es sencillo calcular la cantidad de cafeína en una taza de té debido a diversos factores como la preparación. Se sabe que el té negro es el que más cafeína presenta.

La FDA, sin embargo, calcula que una taza de 237 mililitros de té puede contener entre 30 y 50 miligramos de cafeína, así que se podrían tomar 8 tazas al día.

¿Cuál contiene más cafeína, el café o el té?

En caso de tener esta duda, te comentaré que el café contiene más este componente. Una taza de café posee aproximadamente 100 mg, mientras que una de té oscilaría entre 20 a 60 mg.

¿Es necesario usar agua caliente para preparar té?

En caso te agrade beber esta infusión, debes prepararlo con agua caliente. Por suponer, si deseas tomar té negro, es necesario realizarlo con agua a temperatura alta.

