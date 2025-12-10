Las Gemínidas son una de las últimas lluvias de meteoros del año, pero también una de las más esperadas. Considerada por muchos como la mejor del calendario astronómico, está a punto de alcanzar su punto máximo en 2025.

Aunque durante el año aparecen otras lluvias destacadas (desde las Cuadrántidas en enero hasta las Leónidas en noviembre), la de Gemínidas es la que muchos aficionados y expertos esperan con ansias.

La razón es simple: para astrónomos profesionales y amateurs, las Gemínidas son “la flor y nada”. Este espectáculo es famoso por producir bolas de fuego fuertes, brillantes y coloridas que cruzan el cielo a unas 120 millas por segundo.

Aunque en 2025 la luz de una luna menguante podría dificultar un poco la visibilidad, aún habrá muy buenas oportunidades para ver los meteoros cuando la lluvia alcance su fase más activa en pocos días.

La lluvia de meteoros Gemínidas es famosa por producir meteoros brillantes, coloridos y más frecuentes que otras del año. (Foto: CRAIG TAYLOR / iStock) / CRAIG TAYLOR

La actividad de las Gemínidas comenzó el 4 de diciembre y se extenderá hasta al menos el 17, según la American Meteor Society. Su punto máximo está previsto entre el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de acuerdo con la Planetary Society.

Normalmente, el mejor momento para observar meteoros es entre la medianoche y el amanecer. Sin embargo, la NASA recuerda que las Gemínidas son ideales para observadores jóvenes, porque pueden verse desde las 9 p.m. en muchos lugares.

En su fase más activa, esta lluvia puede producir hasta 120 meteoros por hora con buenas condiciones meteorológicas, destacando no solo por la cantidad, sino también por su calidad: los meteoros que provienen de su asteroide padre suelen ser especialmente coloridos, a veces con tonos amarillentos.

Curiosamente, no siempre fue una lluvia tan potente. Cuando comenzó a observarse a mediados del siglo XIX, solo se podían ver entre 10 y 20 meteoros por hora, explica la NASA.

Aun con la interferencia de la luna menguante, se espera una excelente visibilidad en ambos hemisferios. (Foto: bymuratdeniz / iStock) / bymuratdeniz

Durante el pico de actividad en 2025, la luna estará al 30% de iluminación y en fase menguante. Saldrá alrededor de las 2 a.m. hora en Estados Unidos, pero los observadores aún podrán tener buenos resultados mirando hacia el oeste para evitar el brillo lunar, según la American Meteor Society.

La lluvia recibe su nombre de la constelación de Géminis, ya que los meteoros parecen salir de esa región, aunque los expertos advierten que no es necesario mirar directamente allí pues los destellos serán visibles por todo el cielo.

Cómo ver la lluvia de meteoros Gemínidas

Para disfrutar mejor del espectáculo, la NASA recomienda buscar un sitio alejado de las luces de la ciudad, prepararse para el frío y recostarse para observar la mayor parte del cielo posible.

Los meteoros aparecerán en el cielo oriental cerca del brillante planeta Júpiter, según su guía de observación de diciembre. Tus ojos necesitarán menos de 30 minutos para adaptarse a la oscuridad.

Si buscas un lugar oscuro, DarkSky International mantiene una lista de comunidades certificadas, incluyendo 166 en Estados Unidos.

La NASA recomienda buscar cielos oscuros, adaptarse a la oscuridad y mirar hacia amplias zonas del firmamento para disfrutar el espectáculo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa rastros de polvo dejados por cometas y otros objetos espaciales en su órbita alrededor del Sol.

Estas partículas, llamadas meteoroides, chocan con la atmósfera a gran velocidad y se desintegran, produciendo las conocidas “estrellas fugaces”.

A diferencia de otras lluvias, las Gemínidas no provienen de un cometa, sino de un asteroide: 3200 Faetón, que podría ser un “cometa muerto” o “cometa rocoso”.

Este pequeño cuerpo, de poco más de 3 millas de diámetro, pasa tan cerca del Sol que fue nombrado en honor al hijo del dios Helios, quien en la mitología griega perdió el control del carro solar y casi incendió la Tierra.

Para cerrar el año, aún queda una lluvia más: las Úrsidas, que estarán activas del 16 al 26 de diciembre y llegarán a su pico entre el 21 y 22. Después, comenzarán las Cuadrántidas el 26 de diciembre, aunque su punto máximo no llegará hasta el 3 de enero de 2026.

