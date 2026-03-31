Los amantes del cielo nocturno podrán disfrutar muy pronto de un evento especial: la primera luna llena de la primavera. Este fenómeno, conocido como la “luna rosa” de abril, alcanzará su punto máximo la noche del miércoles 1 de abril, iluminando el cielo con su característico brillo. A pesar de su nombre, la luna no se verá de color rosa. En realidad, mantendrá su tono gris plateado habitual.

El término “luna rosa” hace referencia a la floración de una planta silvestre llamada Phlox subulata, también conocida como “moss pink”, que florece en esta época del año en América del Norte según el portal The Old Farmer’s Almanac.

Los expertos señalan la luna también parecerá completamente llena durante la noche del martes y el jueves. Según EarthSky, esto ocurre porque el fenómeno puede apreciarse hasta 12 horas antes y después de su punto máximo, lo que aumenta las posibilidades de observarla desde distintas partes del mundo.

Para disfrutar mejor del espectáculo, se recomienda buscar un lugar con cielos despejados y sin obstáculos como edificios o árboles. Además, cuanto más oscuro sea el entorno, mejor será la visibilidad del evento.

Aunque su nombre sugiere un tono rosado, el satélite mantendrá su color gris habitual. (Foto referencial: Pixabay)

En distintas comunidades indígenas, esta luna llena tiene nombres propios que reflejan su conexión con la naturaleza. Por ejemplo, los Cherokee la llaman “kawohni” o luna de las flores, los Hopi la conocen como “kwiyamuyaw” o luna del viento, y los Assiniboine la denominan “tabehatawi”, que significa luna de las ranas.

Este evento lunar también coincide con un momento importante para la exploración espacial. Marca el inicio de una posible ventana de lanzamiento para Artemis II, la misión de la NASA que llevará astronautas a viajar alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

“Cuando mires esta luna llena, la tripulación podría estar en camino. Puede que acaben de despegar”, explicó Noah Petro, jefe del laboratorio de geología planetaria, geofísica y geoquímica de la NASA. “Esta será la última luna llena en la era previa a Artemis II, y se verá diferente no solo para los cuatro tripulantes, sino para todos nosotros que los acompañamos en este viaje”.

El evento también coincide con la ventana de lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará astronautas cerca de la Luna tras más de 50 años. (Foto referencial: AFP)

Además de la luna rosa, los próximos meses traerán otros eventos astronómicos. Entre ellos destacan lluvias de meteoros como las Líridas, que alcanzarán su punto máximo entre el 21 y 22 de abril, y las Eta Acuáridas en mayo, conocidas por la velocidad de sus meteoros.

Finalmente, mayo ofrecerá dos lunas llenas en un mismo mes, un fenómeno poco común conocido como “luna azul”, evento que ocurre aproximadamente cada dos años y medio, convirtiéndose en otra oportunidad imperdible para quienes disfrutan observar el cielo.

Más eventos astronómicos que llegarán este 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más importantes que ocurrirán este 2026:

Eclipse Solar Total (12 de agosto): El evento reina del año. Será visible en su totalidad en el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España.

Lluvia de Estrellas Perseidas (12-13 de agosto): Una de las más intensas del año, coincidiendo casi con el eclipse total de agosto.

Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto): Visible en gran parte de América y Europa; la Luna cruzará la sombra de la Tierra adquiriendo tonos rojizos.

Cometa 15P/Finlay (Julio): Un visitante periódico que suele tener “estallidos” de brillo repentinos, ideal para observar con prismáticos.

Oposición de Marte (Diciembre): El planeta rojo alcanzará su mayor brillo del año a finales de 2026, siendo visible a simple vista como un punto anaranjado muy intenso.

Lluvia de Estrellas Gemínidas (13-14 de diciembre): El cierre del año con hasta 120 meteoros por hora, considerada la lluvia más confiable y brillante.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí