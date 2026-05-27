El próximo 31 de mayo de 2026, los entusiastas de la astronomía podrán presenciar uno de los fenómenos más llamativos e inusuales de los últimos años: una luna azul que, de manera excepcional, coincidirá con una microluna. Aunque el nombre puede causar confusión, la Luna no cambiará de color y, por el contrario, seguirá viéndose con sus tonos habituales.

Este evento sucede cuando un mismo mes registra dos lunas llenas. La primera luna llena de mayo apareció el día 1 y la segunda llegará durante la madrugada del 31 de mayo. Según la NASA, este fenómeno solo ocurre aproximadamente cada dos o tres años.

¿Por qué esta luna será diferente?

Además de tratarse de una luna azul, también será una microluna. Esto significa que el satélite natural estará en uno de los puntos más alejados de la Tierra durante el mes.

Debido a esa distancia, la Luna podría verse:

Un poco más pequeña de lo habitual

Menos brillante que otras lunas llenas

Más distante en comparación con una superluna

Los expertos calculan que la Luna estará a unas 251 mil millas de la Tierra durante el fenómeno.

El fenómeno ocurre cuando un mismo mes tiene dos lunas llenas, algo que solo sucede cada dos o tres años. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Cuándo podrá verse mejor

El momento máximo de iluminación ocurrirá el domingo 31 de mayo a las 4:45 a.m. (hora del Este de EE. UU.), de acuerdo con Farmer’s Almanac; sin embargo, la Luna también se verá prácticamente llena durante las noches previas y posteriores al evento.

Para observarla mejor, recomiendan:

Buscar cielos despejados

Alejarse de las luces de la ciudad

Elegir parques, zonas rurales o lugares elevados

Revisar el pronóstico del tiempo antes de salir

El origen del término “luna azul”

Aunque muchas personas creen que la Luna cambiará de color, eso no ocurrirá. El término “luna azul” no tiene relación con su apariencia real.

La expresión surgió hace siglos y comenzó a utilizarse para describir algo raro o poco común. De ahí también nació la famosa frase “once in a blue moon”, usada en inglés para hablar de algo que sucede muy pocas veces.

Expertos recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica para apreciar mejor el evento astronómico. (Foto: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images)

Cada cuánto ocurre este fenómeno

Las lunas azules no son frecuentes. Generalmente aparecen cada dos años y medio aproximadamente, dependiendo de cómo coincidan las fases lunares con el calendario.

La última luna azul ocurrió el 19 de agosto de 2024 y fue considerada una “superluna azul”, ya que en esa ocasión la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra y lucía más grande y brillante.

Próximas lunas llenas de 2026

Según Farmer’s Almanac, estas son algunas de las próximas lunas llenas previstas para este año:

Luna de Fresa: 29 de junio

Luna del Ciervo: 29 de julio

Luna del Esturión: 28 de agosto

Luna de la Cosecha: 26 de septiembre

Luna del Cazador: 26 de octubre

Luna del Castor: 24 de noviembre

Luna Fría: 23 de diciembre

La próxima vez que un mes tenga dos lunas llenas será en diciembre de 2028, según registros astronómicos.

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