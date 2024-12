En promedio dura entre 25 y 30 días y hay momentos en los que, de seguro, no quieres ni salir de tu cama por los cólicos, otros en los que te sientes muy sensible o que eres un derroche de energía. El ciclo menstrual está lleno de cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer en preparación para el embarazo y el sangrado suele durar de dos a siete días. Si bien la menstruación puede ser incómoda o molesta para muchas, hay otras que no dejan por nada sus rutinas. Si te preguntas qué actividades físicas o ejercicios puedes realizar en esta etapa, aquí te dejo una gran explicación de mano de los expertos.

Según explican desde Mayo Clinic, “cada mes, uno de los ovarios libera un óvulo. Esto se llama ovulación. Los cambios hormonales de esta etapa preparan al útero para el embarazo. Si el óvulo liberado no se fertiliza durante la ovulación, el recubrimiento del útero se expulsa a través de la vagina. Este es el período menstrual”. Además, detallan que en los primeros años menstruando, “los ciclos largos son comunes, pero tienden a acortarse y regularizarse a medida que pasan los años”.

Teniendo en cuenta que muchas mujeres no siempre la pasan bien, hay que buscar opciones que ayuden a para mantener el equilibrio emocional y mental. Hacer ejercicio regularmente ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía. Además, fomenta una conexión más profunda con nuestro cuerpo, permitiendo conocer sus necesidades y límites. Incorporar el movimiento como parte de nuestra rutina diaria es esencial para lograr un estilo de vida más saludable y pleno.

La actividad física puede aliviar los síntomas comunes del ciclo, como el dolor y la fatiga. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

¿Qué actividades físicas o ejercicios hacer en el ciclo menstrual?

Teniendo en cuenta que la actividad física desempeña un papel clave en nuestra vida cotidiana, las actividades a hacer dependen de la fase en la que te encuentres, pero lo más recomendables son los ejercicios aeróbicos suaves y de bajo impacto cuando te sientas en los días más complicados. Incorporar el adecuado puede contribuir a una mejor comprensión del propio cuerpo, permitiendo que las mujeres se mantengan activas sin comprometer su bienestar, pero sí aliviando los síntomas comunes como el dolor y la fatiga, mejorando el estado de ánimo y el rendimiento físico. Aquí te lo explico al detalle:

Fase menstrual (Día 1 a 6): Aunque es posible que te sientas con menos energía y los cólicos puedan ser molestos, ejercicios suaves como caminar o practicar yoga te ayudarán a relajarte y reducir el dolor. Según los expertos de Kotex, marca de cuidado femenino de Kimberly-Clark, estas actividades mejoran la circulación y promueven la liberación de endorfinas, que pueden aliviar las molestias menstruales. Eso sí, no olvides protegerte bien para evitar accidentes, no solo con una toalla higiénica sino también usando tampones que garantizan la libertad de movimiento para que sigas con tu día sin preocupaciones. Fase folicular (Semana 1 y 2): En los días posteriores a la menstruación, tu energía comienza a aumentar, haciéndote sentir más activa. Este es el momento ideal para incluir entrenamientos de fuerza y alta intensidad. Aprovecha esta fase para levantar pesas o hacer ejercicios que te desafíen. Fase ovulatoria (Semana 3): En el punto medio del ciclo, el aumento del estrógeno puede hacer que te sientas con más confianza, pero también con mayor riesgo de lesiones. Opta por actividades ligeras como bailar o estiramientos para evitar tensiones innecesarias. Fase lútea (Semana 4): Hacia el final del ciclo, es posible que te sientas más sensible o cansada. Entrenamientos tranquilos como pilates o yoga son ideales para mantenerte activa sin agotarte.

Cada mujer es única, por lo que encontrar la actividad adecuada para cada fase del ciclo es clave para aprovechar todos los beneficios que el ejercicio ofrece. (Foto: Elina Fairytale / Pexels)

