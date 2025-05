Son extremadamente comunes y más de uno las considera totalmente molestas por su apariencia antiestética. De seguro te ha pasado que acabado el verano o durante tu embarazo empezaste a notar algo distinto en tu cara, ya que ciertas zonas se ven más oscuras como de color café o marrón. Si bien no representan un problema grave de salud, sí se pueden complicar si es que actuamos de forma equivocada. Hoy te traigo valiosa información sobre las manchas en el rostro y, de la mano de la dermatóloga Danney Gomez, te revelo cuál es el peor error que puedes cometer para intentar aliviarlas.

Lo primero que haré será explicarte de qué estamos hablando y por qué aparecen. “La hiperpigmentación es un término que describe diversas afecciones cutáneas que producen manchas oscuras. Esto se debe a que el cuerpo produce un exceso de melanina, el pigmento natural que da color a la piel”, señalan desde Mayo Clinic.

Suelen presentarse especialmente en las mejillas, frente, nariz y mentón por un exceso de melanina, el pigmento natural que da color a la piel, y están originadas por factores hereditarios, exposición excesiva a los rayos del sol, causas hormonales como los melasmas, así como por erupciones, cicatrices, marcas post-acné, procesos inflamatorios e, incluso, por la luz azul de pantallas y dispositivos electrónicos.

Manchas oscuras en la cara: cómo tratarlas y qué error evitar

Como ya te expliqué, las manchas oscuras se producen porque entre las tres capas de la piel hay una célula que se llama melanocito, que es el encargado de producir melanina, el pigmento que le da el color oscuro a la piel, pero cuando es en exceso, notamos algo distinto en el rostro. Es ahí donde muchas personas evitan el acudir a un dermatólogo y se aventuran navegando por TikTok o las redes sociales en búsqueda de la ‘solución milagrosa y rápida’, sin imaginar que terminarán aplicando el popular refrán que “es peor el remedio que la enfermedad”.

“Cuando ya tienes las manchas, el peor error es aplicarnos de todo porque en las redes sociales nos lo recomendaron y más aún si el producto no tiene respaldo científico. Aquí lo más importante es que si tienes la opción de ir al dermatólogo, hazlo, porque así te vas a ahorrar dinero y tiempo para mejorarlo. Una vez instaurada la mancha, lo principal es usar el protector solar para que no se intensifique, pero también hay muchos despigmentantes de consumo masivo que pueden ayudar”, explicó a Mag la Dra. Danney Gomez, dermatóloga embajadora de L’Oréal Paris para Colombia, Centroamérica y Región Andina.

La especialista agregó que las manchas son más comunes en mujeres y hay condiciones especiales como el embarazo donde aparece el cloasma, también conocido como melasma; por los cambios hormonales y también con la menopausia o el consumo de anticonceptivos.

Ante este escenario, Gomez es enfática: “aplicar un buen protector solar y si tienes manchas es ideal que sea con color. Hacerlo a las 7am, 11 am y 3 pm y para reaplicarlo no es necesario lavar el rostro, solo las manos y si te maquillas, te puedes retocar, no hay problema (…) la alimentación balanceada también ayudará a tener menos inflamación en el cuerpo, entonces optar por alimentos en base a antioxidantes es lo que siempre recomiendo”.

Tratamiento dermatológico para las manchas en la cara

Teniendo en cuenta que es un problema común que afecta a muchas personas y que pueden variar en color y tamaño, se vuelven un motivo de preocupación estética y muchos buscan tratamientos para eliminarlas. Es aquí donde lo primero que se debe considerar es un diagnóstico adecuado para determinar la causa de las manchas. A esto sumarle la protección solar, hidratación y una rutina de cuidado personalizada.

“Podemos optar por despigmentantes como el Glycolic-Bright porque tiene ácido glicólico, que renueva la capa superficial de la piel, y niacinamida que calma la inflamación y es apto para pieles incluso sensibles y el Melasyl que es el nuevo despigmentante patentado por la marca que lo que hace es disminuir la producción de melanina. Lo puedes usar en todos los tipos de piel y todos los días para mejorar las manchas que ya están instauradas (...) es un despigmentante muy efectivo y más potente que los tradicionales que lo que hace es inhibir la tirosinasa, que es la enzima esencial para la producción de melanina. Los estudios clínicos lo que han demostrado es que después de 72 horas aumenta la luminosidad de la piel y que después de 8 semanas de uso disminuye el 86% de las manchas; es decir, no se quitan, pero sí se reduce bastante la despigmentación que se puede generar en la piel”, agregó la Dra. Danney Gomez quien participó en el evento La Maison de L’Oréal Paris realizado en el majestuoso Teatro Colón de Bogotá donde se presentó el Melasyl, una innovación molecular para combatir las manchas desde su origen, avalada por décadas de investigación dermatológica.

Cómo mejorar el tono y textura de la piel con manchas

