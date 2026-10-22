El cambio de hora en España será el 25 de octubre de 2026: a las 03:00 serán las 02:00. Consulta el ajuste en Canarias y qué establece realmente el BOE. (Foto: Pexels)
El cambio de hora en España será el 25 de octubre de 2026: a las 03:00 serán las 02:00. Consulta el ajuste en Canarias y qué establece realmente el BOE. (Foto: Pexels)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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España cambiará al horario de invierno durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Los relojes deberán retrasarse una hora: a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00. El ajuste se aplica en todo el territorio nacional y está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cuándo cambia la hora en España y cómo ajustar el reloj?

El cambio se hará el último domingo de octubre, conforme a la regla establecida por la normativa española. . No hay que adelantar las agujas, sino hacerlas retroceder sesenta minutos.

TerritorioMomento del cambio, en hora localAjuste
Península, Baleares, Ceuta y MelillaDomingo 25 de octubre, a las 03:00Pasar a las 02:00
CanariasDomingo 25 de octubre, a las 02:00Pasar a la 01:00

Qué establece realmente el BOE: no es una medida nueva

La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022. Su función es dar a conocer el calendario de inicio y finalización de la hora de verano entre 2022 y 2026. Por tanto, el ajuste de este octubre no constituye una decisión recién anunciada ni una modificación extraordinaria.

La orden desarrolla lo previsto en el Real Decreto 236/2002, que incorporó al ordenamiento español la normativa europea. El sistema establece el comienzo de la hora de verano el último domingo de marzo y su finalización el último domingo de octubre, con un régimen de vigencia indefinida.

También importa distinguir los documentos: una orden española publica un calendario concreto, mientras que la normativa que sustenta los cambios tiene continuidad. Que el 25 de octubre sea la última fecha del calendario 2022-2026 no significa que sea el último cambio de hora de España.

Qué revisar en el móvil, las alarmas y los relojes de casa

Antes de acostarse el sábado, conviene comprobar qué aparatos actualizan la hora automáticamente y cuáles necesitan intervención. No debe retrasarse manualmente un dispositivo que ya vaya a hacerlo solo, porque podría terminar mostrando una hora incorrecta.

En el iPhone, Apple permite activar esta función en Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático. Su documentación recomienda disponer de conexión a internet y mantener actualizado el software para resolver posibles problemas de fecha o zona horaria.

Para los relojes de pared, de pulsera y aparatos sin actualización automática, basta con retrasar una hora antes de dormir o al levantarse. Revisa también el despertador que utilizarás el domingo. Si tienes un viaje, una guardia o una cita durante la madrugada, confirma con el organizador a cuál de las dos franjas repetidas corresponde la hora indicada.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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