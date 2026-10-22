España cambiará al horario de invierno durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Los relojes deberán retrasarse una hora: a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00 . El ajuste se aplica en todo el territorio nacional y está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cuándo cambia la hora en España y cómo ajustar el reloj?

El cambio se hará el último domingo de octubre, conforme a la regla establecida por la normativa española. Aunque habitualmente se habla de la noche del sábado, el momento oficial corresponde ya a la madrugada del domingo 25. No hay que adelantar las agujas, sino hacerlas retroceder sesenta minutos.

Territorio Momento del cambio, en hora local Ajuste Península, Baleares, Ceuta y Melilla Domingo 25 de octubre, a las 03:00 Pasar a las 02:00 Canarias Domingo 25 de octubre, a las 02:00 Pasar a la 01:00

Qué establece realmente el BOE: no es una medida nueva

La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022. Su función es dar a conocer el calendario de inicio y finalización de la hora de verano entre 2022 y 2026. Por tanto, el ajuste de este octubre no constituye una decisión recién anunciada ni una modificación extraordinaria.

La orden desarrolla lo previsto en el Real Decreto 236/2002, que incorporó al ordenamiento español la normativa europea. El sistema establece el comienzo de la hora de verano el último domingo de marzo y su finalización el último domingo de octubre, con un régimen de vigencia indefinida.

También importa distinguir los documentos: una orden española publica un calendario concreto, mientras que la normativa que sustenta los cambios tiene continuidad. Que el 25 de octubre sea la última fecha del calendario 2022-2026 no significa que sea el último cambio de hora de España.

Qué revisar en el móvil, las alarmas y los relojes de casa

Antes de acostarse el sábado, conviene comprobar qué aparatos actualizan la hora automáticamente y cuáles necesitan intervención. No debe retrasarse manualmente un dispositivo que ya vaya a hacerlo solo, porque podría terminar mostrando una hora incorrecta.

En el iPhone, Apple permite activar esta función en Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático. Su documentación recomienda disponer de conexión a internet y mantener actualizado el software para resolver posibles problemas de fecha o zona horaria.

Para los relojes de pared, de pulsera y aparatos sin actualización automática, basta con retrasar una hora antes de dormir o al levantarse. Revisa también el despertador que utilizarás el domingo. Si tienes un viaje, una guardia o una cita durante la madrugada, confirma con el organizador a cuál de las dos franjas repetidas corresponde la hora indicada.