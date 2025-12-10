Cada 12 de diciembre, millones de corazones mexicanos laten al unísono para honrar a la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe, esperanza y unidad nacional. Desde la Basílica en la Ciudad de México hasta los hogares de inmigrantes en Estados Unidos, la “Morenita del Tepeyac” sigue siendo un lazo que conecta a todos los hijos de México.

Esta fecha marca la aparición de la Virgen a San Juan Diego en 1531, un momento clave para millones de fieles que se acercan a su santuario en la Ciudad de México cada año llenos de devoción y realizando diversas tradiciones que son imperdibles para todo mexicano orgulloso de su fe.

Ya sea que prepares una ofrenda, participes en una misa o la celebres a la distancia, estas frases cortas y sinceras te ayudarán a expresar tu gratitud y devoción por la Virgen de Guadalupe.

Frases del Día de la Virgen de Guadalupe cortas

Que la Virgen de Guadalupe nos cubra con su manto de amor y protección.

Hoy celebramos a nuestra madre celestial, llena de gracia y compasión.

Bajo su mirada amorosa, encontramos fuerza y esperanza.

Virgen de Guadalupe, guía nuestros pasos y fortalece nuestra fe.

En tu día, renovamos nuestra confianza en tu amor y cuidado maternal.

Que la Virgen de Guadalupe nos acompañe siempre en cada paso de nuestra vida.

Hoy rendimos homenaje a la madre que nunca nos abandona.

Bajo su manto encontramos paz, consuelo y esperanza.

Virgen de Guadalupe, nuestra guía en tiempos de necesidad.

Que tu amor maternal nos inspire a vivir con fe y humildad.

Gracias por ser nuestra protectora, Virgen de Guadalupe.

Con fe y devoción, te celebramos, Madre querida.

Virgen de Guadalupe, hoy y siempre te damos gracias.

Tu amor nos une y nos fortalece, Virgen santa.

Hoy celebramos tu milagro y tu amor eterno, Virgen de Guadalupe.

Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: Facebook Caballeros de la Virgen)

Frases de agradecimiento para el Día de la Virgen de Guadalupe

Gracias, Virgen de Guadalupe, por siempre velar por nosotros.

Te agradecemos, Madre santa, por tu amor incondicional y tu protección.

Gracias por escuchar nuestras oraciones y darnos esperanza.

Virgen de Guadalupe, gracias por ser nuestro refugio en tiempos de dificultad.

Te damos gracias por tu luz que ilumina nuestro camino.

Gracias por interceder por nosotros ante Dios, Madre querida.

Hoy, más que nunca, te agradecemos por tu constante compañía.

Virgen de Guadalupe, gracias por llenar nuestros corazones de fe y paz.

Gracias por tu manto protector que siempre nos abraza.

Te agradecemos por darnos fuerza en los momentos más difíciles.

Gracias por guiarnos con tu amor y sabiduría.

Madre Guadalupe, te agradecemos por escuchar nuestras plegarias.

Hoy te damos gracias, Virgen santa, por cada bendición recibida.

Gracias por ser nuestra madre y protectora, hoy y siempre.

Te agradecemos, Virgen de Guadalupe, por tu amor que nos fortalece cada día.

Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: ACI Prensa)

¿Cuál es el origen del nombre de la Virgen de Guadalupe?

Aún no es claro el origen del nombre Guadalupe, según el catolicismo provendría del término náhuatl “coatlaxopeuh”, que se pronuncia “quatlasupe”, cuyo valor fónico suena a como la conocemos actualmente. Si desglosamos esta palabra: “Coa” (serpiente), “tla” (la) y “xopeuh” (aplastar), significa “la que aplasta la (cabeza de la) serpiente”. Entre otras etimologías populares están la señalada por David Brading: “wadi-lupi” cuyo significado es “río de lobos”, que harían referencia a los animales que beberían agua cerca del santuario, precisa Wikipedia.

Entre los otros nombres que ha recibido Nuestra Señora de Guadalupe o Virgen de Guadalupe están ‘Patrona de México’, ‘Morenita’, ‘Morenita del Tepeyac’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí