Cada 12 de diciembre, millones de mexicanas y mexicanos le cantan Las Mañanitas a la Morenita del Tepeyac, ya sea en la Basílica, en su colonia, o desde un pequeño altar en casa, incluso si viven en Estados Unidos y están lejos de México. Si este año quieres preparar un rinconcito especial para la Virgen de Guadalupe, aquí van ideas sencillas y muy mexicanas para montar tu altar con lo que tienes a la mano, sin gastar de más y poniendo el corazón por delante.

El festejo a la llamada patrona de México es un suceso religioso de gran magnitud que incluye peregrinación, ‘Las Mañanitas’ el 11 de diciembre por la noche, misa solemne de las rosas y diversas actividades programadas.

Cómo decorar un altar casero para la Virgen de Guadalupe

Esta es una gran manera de honrar a la “La Morenita del Tepeyac” y tenerla presente en medio de la familia.

Escoge un lugar estratégico para que la Virgen corone tu hogar, puede ser donde toda la familia la vea al pasar como una mesita en la sala o una repisa en tu cuarto.

Pon una figura de cerámica o fotografía de la Virgen de Guadalupe acompañada de cirios, velas, flores de cempasúchil cuando sea temporada, y la Cruz de su hijo, telar o mantel blanco. No olvides el papel picado, rebozos, servilletas bordadas, artesanías de mercado y las banderitas tricolor.

Pide a tus hijas e hijos que te ayuden a acomodar flores, dibujar estrellas o recortar papel picado; así el altar se vuelve un momento de unión familiar muy a la mexicana.

Puedes añadir fotos de santos o ángeles a quienes tengan devoción.

Otra opción es ponerle globos, como explican desde SDP Noticias. Hay devotos que los colocan en la parte de arriba y costados en colores verde, blanco y rojo en alusión a la bandera de México. Otros prefieren en tono blanco para representar la pureza de la Virgen.

También se pueden adornar el altar con cortinas detrás y a los costados de la imagen o figura.

Este altar será ideal para reunir a la familia y cantar las Mañanitas o algún otro canto de devoción.

Con la imagen de la Virgen de Guadalupe también puedes realizar una pequeña procesión por la casa expresándole las intenciones importantes para ti y los tuyos.

Si vives en Estados Unidos y no encuentras todo lo típico, puedes usar flores artificiales, veladoras pequeñas del súper y una impresión de la Virgen; lo importante es la intención con la que la pongas en tu hogar.

Puedes utilizar flores de distintos colores y tipos, las cuales puedes situar alrededor de la Virgen de Guadalupe. (Foto: Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images) / APHOTOGRAFIA

No importa si tu altar es grande o pequeño, si está en una casa en México o en un departamento en Estados Unidos: mientras enciendas una veladora y le hables con el corazón, la Virgen de Guadalupe estará contigo y con tu familia, más aún este viernes 12 de diciembre.

Frases de la Virgen de Guadalupe cortas

Gracias por estar siempre, sobre todo cuando no te llamo.

Virgencita milagrosa, gracias por todo lo que me das.

Que la Virgen de Guadalupe nos ilumine y proteja en este día.

Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida.

Madre mía, cubre a mi familia con tu divino manto.

Madre Santa, tú jamás nos desamparas porque tu amor por tus hijos no tiene igual.

Amada Virgen de Guadalupe, sé mi guía y protectora en estos momentos de angustia.

¡Amada Virgen! Protégenos del peligro y alumbra nuestro sendero en cada paso que damos.

Virgencita, acompáñanos y cuida a quienes tuvimos que dejar en México.

Gracias por no soltarnos de tu mano aunque estemos lejos de nuestra tierra.

¿Cuál es el origen del nombre de la Virgen de Guadalupe?

Aún no es claro el origen del nombre Guadalupe, según el catolicismo provendría del término náhuatl “coatlaxopeuh”, que se pronuncia “quatlasupe”, cuyo valor fónico suena a como la conocemos actualmente. Si desglosamos esta palabra: “Coa” (serpiente), “tla” (la) y “xopeuh” (aplastar), significa “la que aplasta la (cabeza de la) serpiente”. Entre otras etimologías populares están la señalada por David Brading: “wadi-lupi” cuyo significado es “río de lobos”, que harían referencia a los animales que beberían agua cerca del santuario, precisa Wikipedia.

La tradición guadalupana es un símbolo de identidad mexicana y no solo una devoción religiosa que se celebra cada 12 de diciembre. (Foto: AFP) / NICOLAS ASFOURI

¿Cuál es uno de los milagros de la Virgen de Guadalupe?

Una vez que ya se había construido un templo en Tepeyec en honor a la Virgen de Guadalupe en 1531, se organizó una procesión para llevarla a lo que sería su hogar. Una multitud se congregó y un arquero para llamar la atención lanzó un flechazo que hirió la garganta de una persona. Nadie supo qué hacer y solo atinaron a ponerla a los pies de la virgen; para asombro de todos, mientras sacaban la flecha su garganta, no había rastro de herida alguna

¿Qué encierra la imagen de la Virgen de Guadalupe?

La Virgen de Guadalupe lleva el cabello suelto como señal de virginidad para los aztecas, aunque el cinto que tiene significa que está embarazada. En su vestido está la flor “Nahui Ollin”, que era un símbolo náhuatl sobre la presencia de Dios. Asimismo, según la iglesia católica, la tilma donde está plasmada es milagrosa ya que soportó dos accidentes: en 1785 cuando se derramó accidentalmente ácido nítrico, que afectó gran parte de la imagen, pero que se ‘restauró’ a los 30 días y permanece intacta como si no hubiera ocurrido nada; y en 1921, la vez que un sujeto escondió varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen, al explotar, el cuadro y el vidrio permanecieron intactos.