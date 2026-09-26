¿Sueles posponer tus decisiones pensando que estás siendo detallista y analizando correctamente cada situación? Es momento que tomes en cuenta lo que revelan los expertos en psicología sobre este comportamiento. Si bien estos profesionales consideran que este patrón puede revelar una autoestima frágil, existen otras respuestas que es necesario que descubras. Para conocerlas, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

En el momento menos esperado, la vida nos pone situaciones que nos obliga a decidir por distintas opciones. Si bien lo correcto es analizarlas y tomar la mejor alternativa, hay personas que prefieren posponer la elección en el momento adecuado.

¿Realmente esta acción significa ser más metódico(a)? No necesariamente, así lo explican los distintos estudios realizados por los profesionales de la psicología.

Aplazar decisiones suele revelar más resultados negativos que positivos en el ámbito psicológico. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que posponen sus decisiones

Para la psicóloga Grace Moreno Polo, el hábito de posponer distintas decisiones en la vida representaría un miedo a equivocarse en la elección tomada. En este caso, la persona suele imaginar resultados negativos sin haber tomando una opción o sobre-analiza más de esperado.

Con lo señalado, este rasgo tiene un estrecho vínculo con el sesgo de la negatividad, el cual revela que una persona suele enfocarse en emociones o experiencias negativas por encima de lo positivo.

Moreno detalla que este comportamiento no surge repentinamente, pues se origina a causa de experiencias negativas de años anteriores, tales como padres críticos ante los errores cometidos o amistades que se burlaban sin sentido alguno.

Aplazar decisiones importantes también puede evidenciar una autoestima frágil; es decir, el hombre o la mujer depende en demasía de factores externos, especialmente de la opinión de los demás.

Los expertos en psicología consideran que las personas con este patrón pueden presentar una autoestima frágil. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / engin akyurt

Aunque tenga la intención de tomar una decisión, suelen imaginar cómo reaccionarían los demás en caso dicha opción no sea la correcta. Entonces, imaginando esos posibles escenarios, su autoconfianza y estado de ánimo pueden caer de manera deliberada.

Por su parte, la psicoterapeuta Patricia del Carpio Perla añade el perfeccionismo paralizante como otro rasgo que presentan aquellas personas con dicho hábito, ya que se trataría de un mecanismo de defensa ante la incertidumbre que representa una decisión.

“La lógica interna es: ‘Si lo hago todo perfecto, nadie podrá criticarme, rechazarme o descubrir que no soy lo suficientemente buena’. Esto genera una enorme ansiedad y el miedo constante al fracaso”, añade la especialista citada.

Pese a los puntos planteados, es posible mejorar este patrón aplicando distintas técnicas recomendadas por un profesional en la psicología.

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