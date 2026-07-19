¿Alguna vez cruzaste la calle o miraste el teléfono para no saludar a alguien que conoces? Puede parecer un gesto desinteresado, pero los expertos en psicología ofrecen una explicación diferente. Estos consideran que esta conducta esconde el temor de cometer un error social, pero no sería lo único. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
Puede interpretarse como poco interés por saludar a dicha persona, pero esta conducta ha obligado a que distintos especialistas en salud mental realicen estudios al respecto, obteniendo resultados que seguramente captarán tu atención.
Qué dice la psicología sobre las personas que fingen no haber visto a un conocido para no saludar
Distintos expertos coinciden que este comportamiento está relacionado a un factor en específico: la timidez. Respecto a una persona tímida, siempre tiene en mente qué opinarán los demás sobre sí misma; es decir, les preocupa mucho el “qué dirán”.
Por lo tanto, cuando miran a lo lejos a alguien conocido en la calle, rápidamente imaginan que serán criticados por su apariencia o vestimenta. Es así que cruzan la calle o realizan otra acción para pasar desapercibidos.
Otros estudios —como Mayo Clinic— explican que dicha actitud también se vincula con el trastorno de ansiedad social. Las personas que evitan saludar suelen sentir miedo o evasión de ser avergonzado. Es más, en caso logre saludar e interactuar, posteriormente analizará su desempeño de su interacción.
Para el psicólogo Marcelo Ceberio, evitar saludar a un conocido evidencia una baja autoestima. Estas personas suelen tener una pésima imagen de sí mismas y consideran que no suelen ser interesantes para los demás; por eso, evitan interactuar.
Tener poco amor propio obliga a que el ser humano sienta temor de cometer un error al momento de saludar o hablar, pues considera que usarían palabras equivocadas. Es así que optan por esquivar a los demás de manera preventiva para librarse de dicho momento.
Pero no todo tiene por qué ser negativo. Para el portal CuerpoMente, cuando alguien omite un saludo puede reflejar una falta de disposición para conversar, la negativa a iniciar el contacto o está atravesando un periodo de distanciamiento emocional.
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