Hay quienes disfrutan al máximo de tener todo organizado y muchas veces prefieren anotar en su agenda física antes de usar los calendarios virtuales. Entre sus escritos aparecen reuniones de trabajo, celebraciones especiales y hasta las vacaciones que van a tomar durante el año. Si bien esto es positivo, también están quienes no pueden estar tranquilos o en paz si es que no tiene todo cronometrado al máximo. ¿Te has puesto a pensar qué caracteriza a las personas que planifican con mucha antelación sus eventos? La psicología analizó qué hay detrás de esto y no solo tiene que ver con el intentar mitigar la ansiedad, estrés y mantener el control, sino que abarca mucho más. Aquí te lo detallo de la mano de los expertos.

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¿Qué significa para la psicología que una persona planifique con mucha antelación?

Planificar con mucha antelación refleja una alta escrupulosidad, rasgo vinculado al éxito profesional. Psicológicamente, estas personas buscan reducir la incertidumbre, mitigar la ansiedad y mantener el control. Además, suelen demostrar gran empatía, valorando el tiempo ajeno, aunque la anticipación excesiva puede limitar su espontaneidad.

Los expertos en psicología también destacan que con la anticipación de experiencias positivas también se permite la liberación de dopamina, aunque en ciertos casos puede esconder rasgos de perfeccionismo o ansiedad anticipatoria.

Anotar todo en tu agenda y adquirir el hábito de revisarla la noche anterior es clave para llevar una vida con menos estrés. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

¿Qué caracteriza a las personas que planifican con mucha antelación?

Sentido del orden y autocontrol: la planificación activa libera claridad mental y facilita el logro de metas. Se asocia fuertemente con la disciplina y el sentido de la responsabilidad, ya que el cerebro encuentra tranquilidad y seguridad en la predictibilidad.

la planificación activa libera claridad mental y facilita el logro de metas. Se asocia fuertemente con la disciplina y el sentido de la responsabilidad, ya que el cerebro encuentra tranquilidad y seguridad en la predictibilidad. Anticipación y gestión del estrés: calcular los tiempos con margen reduce el impacto de los imprevistos, evitando la prisa de última hora. Además, imaginar y planificar experiencias placenteras (como un viaje o un evento) genera una “felicidad anticipada” que aporta bienestar.

calcular los tiempos con margen reduce el impacto de los imprevistos, evitando la prisa de última hora. Además, imaginar y planificar experiencias placenteras (como un viaje o un evento) genera una “felicidad anticipada” que aporta bienestar. Baja tolerancia a la incertidumbre (Ansiedad anticipatoria): cuando la planificación es extrema y rígida, puede actuar como un mecanismo de defensa contra el estrés. La persona puede sentir una necesidad obsesiva de control para evitar la vergüenza, el fracaso o la incomodidad de un imprevisto.

cuando la planificación es extrema y rígida, puede actuar como un mecanismo de defensa contra el estrés. La persona puede sentir una necesidad obsesiva de control para evitar la vergüenza, el fracaso o la incomodidad de un imprevisto. Consecuencias de la sobre-planificación: en ciertos casos, la planificación detallada puede llevar a la inacción. Como señalan expertos, una mentalidad excesivamente rígida puede hacer que la persona se aferre a planes poco realistas y se frustre cuando la realidad no encaja exactamente en sus esquemas.

Hay personas que prefieren organizar su tiempo con calendario de papel y así aliviar el estrés y ansiedad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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