Mientras muchas personas se preparan para disfrutar del verano, un grupo de expertos en mareas hizo una advertencia importante. Según la plataforma Tideschart, especializada en pronósticos de mareas, hay 10 playas en Estados Unidos que podrían ser peligrosas para los visitantes.

¿Cuáles son los factores que hacen que una playa sea riesgosa? Principalmente, la posibilidad de ataques de tiburones, muertes relacionadas con practicar surf y la frecuencia de huracanes. Tideschart analizó más de 500 playas en todo EE. UU., calificando las más peligrosas con una puntuación de hasta 100 y siendo Florida el estado con más playas en la lista.

Según el New York Post, New Smyrna Beach, ubicada en la zona noreste de Florida, obtuvo el primer lugar con una puntuación de 76.92. Esta playa no solo está en una zona propensa a huracanes, sino que también ha sido apodada la “Capital Mundial de Mordeduras de Tiburón” por la alta frecuencia de estos ataques. Además, entre 2010 y 2024, se registraron 12 muertes relacionadas con el surf.

La investigación tomó en cuenta factores como la posibilidad de ataques de tiburones, muertes relacionadas con el surf y la frecuencia de huracanes. (Foto referencial: Pixabay)

En segundo lugar aparece Laguna Beach, en la ciudad de Panama City, con una puntuación de 67.75. Esta playa tuvo el mayor número de muertes por surf de todas las analizadas: un total de 39, además de nueve ataques de tiburones. Daytona Beach ocupa el tercer lugar con una puntuación de 64.47, gracias a sus fuertes corrientes que provocaron 27 muertes por surf y casi 70 ataques de tiburón.

Miami Beach tampoco se salva. Esta playa, muy visitada por turistas, quedó en el cuarto lugar con una puntuación de 46.49. Allí, se registraron 13 muertes relacionadas con el surf y casi 20 ataques de tiburones. Por su parte, Indialantic Ocean Beach Park se ubicó en el quinto lugar con nueve muertes por surf y 30 ataques de tiburón, alcanzando una puntuación de 44.64.

La lista de las 10 playas más peligrosas de EE.UU. la completan Cocoa Beach (44.01), Palm Beach (43.53), Miramar Heights Beach (41.88), Cape Canaveral (40.75) y Jupiter Beach Park (40.37), todas ubicadas también en Florida.

Miami Beach, playa muy visitada por turistas, fue ubicada en el cuarto lugar del listado. (Foto referencial: Pixabay)

Entonces, ¿cuáles son las mejores playas?

Cada año, el Dr. Stephen Leatherman, conocido como “Dr. Beach”, un científico costero de la Universidad Internacional de Florida, publica su lista de las 10 mejores playas de Estados Unidos. Para 2025, la playa que encabeza su ranking es Coopers Beach en Southampton, Nueva York, destacando por sus amplias dunas de arena y su ubicación prístina (sin alteraciones ni intervenciones humanas significativas).

Después de Coopers Beach, se encuentran Wailea Beach en Maui, Hawái, y Poipu Beach en Kauai, Hawái. Florida logra posicionar dos playas: Delnor-Wiggins Pass State Park en Naples y St. Andrews State Park en Panama City.

Coopers Beach en Southampton, Nueva York, se ubica en el primer lugar de las mejores playas de EE. UU. (Foto referencial: Pixabay)

Otros destinos que completan el top 10 son Main Beach en East Hampton, Nueva York, Beachwalker Park en Kiawah Island, Carolina del Sur, Kaunaoa en la Isla Grande de Hawái, Lanikai Beach en Oahu, Hawái, y Coast Guard Beach en Cape Cod, Massachusetts.

Dr. Beach evalúa factores como la calidad del agua y la arena, la seguridad (incluyendo la presencia de socorristas) y las prácticas de gestión ambiental.