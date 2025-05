¿Para qué sirve el cajón inferior del horno?: no es solo para guardar sartenes

He compartido algunos de los secretos más curiosos que esconden los objetos cotidianos, desde los pequeños agujeros en las pinzas de ropa hasta la función poco conocida del orificio en los cortauñas. Ahora surge una nueva pregunta que está generando conversación desde Estados Unidos: ¿para qué sirve realmente el cajón inferior del horno? Porque no, no está ahí solo para guardar sartenes.

Durante años, muchos hemos pasado por alto ese misterioso compartimento bajo el horno. Lo abrimos solo cuando buscamos desesperadamente una bandeja de hornear, y lo volvemos a cerrar convencidos de que es un simple espacio para guardar sartenes o moldes. Pero ¿y si ese cajón tuviera una función más útil de lo que pensábamos?

Para qué sirve el cajón inferior del horno

Resulta que no todos los cajones bajo el horno están diseñados solo para almacenamiento. Según la experta Anna Monette Roberts de PopSugar, ese compartimento podría ser en realidad un cajón calentador o incluso un asador (broiler), dependiendo del modelo del horno.

La función real del cajón inferior del horno podría sorprenderte. | Crédito: Sarah Crowley

La única forma de saberlo con certeza es revisar el manual de tu equipo o buscar botones en el panel de control que indiquen funciones como “warming drawer” o “broil”.

Un cajón calentador es perfecto para mantener la comida caliente mientras terminas otros platos, algo muy útil en cenas grandes o durante las fiestas como Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day.

Por otro lado, si tienes un horno a gas, es posible que ese cajón funcione como broiler, ideal para tostar, dorar o incluso hacer un dip de galleta.

El cajón inferior del horno tiene un propósito que muy pocos conocen en la cocina. | Crédito: Sarah Crowley

Eso sí: si no ves ninguna función especial, probablemente el tuyo sea solo un espacio de almacenamiento, pero ten cuidado con lo que guardas ahí, ya que puede calentarse y no es apto para plásticos, telas ni materiales inflamables.

Cómo cuidar el horno

Lo primero: límpialo regularmente, no solo cuando huele mal o se ve sucio. Dejar que se acumulen grasa y restos de comida no solo arruina el sabor de tus platos, también puede provocar humo e incluso incendios.

Además, nunca uses productos abrasivos que dañen el interior, sobre todo si tu horno tiene autolimpieza. Si es así, usa esa función como se indica y no abuses de ella. Revisa las juntas de la puerta, porque si no cierran bien, estás perdiendo calor y haciendo que tu horno trabaje el doble.

Por último, no uses el cajón inferior como basurero de sartenes. Usarlo mal es sabotear tu propia cocina. Si te tomas en serio tus comidas, también deberías tomarte en serio el cuidado de tu horno.

