Si visitas los pasillos o comedores de escuelas en Estados Unidos, podrías pensar que las matemáticas se han convertido en la materia favorita de los estudiantes. De la nada, alumnos de primaria o secundaria gritan “¡six seven!” o “¡41!” a sus amigos. Aunque para los adultos puede sonar extraño, en realidad se trata de un nuevo tipo de broma entre la Generación Alpha (menores de 14 años) que consiste en decir números sin sentido, como si fueran memes.

Para entender qué está pasando, Henry De Tolla, un joven de 22 años considerado un experto en el lenguaje de memes adolescentes, habló sobre el significado del meme en conversación con el portal Business Insider.

Según De Tolla, los memes “six-seven” y “41” nacieron en canciones. El primero apareció hace menos de un año, cuando alguien mezcló un clip del jugador de la NBA LaMelo Ball diciendo que medía 6 pies 7 pulgadas con un tema del rapero Skrilla que incluía la frase “six seven”. Detalle importante: se pronuncia “six, seven”, no “sixty-seven”. En cambio, “41” sí se dice “forty-one”.

El creador de contenido Henry De Tolla explica que ambos memes surgieron de canciones y que su gracia está en no tener sentido alguno. (Foto: @h00pify / Instagram)

La tendencia creció rápidamente. De Tolla recuerda: “Luego estuvo este chico que juega para Overtime Elite, y de ahí salió ese niño gritando ‘six seven’, pero llegaré a eso en un segundo. Perdón, perdón si esto no tiene sentido”.

El joven agrega que justamente ahí está lo divertido: que no tenga sentido. “Mi mamá me preguntó también, porque me dijo: ‘¿El 67 significa algo subido de tono?’ Y yo le respondí: ‘No, literalmente no tiene ningún significado, y creo que eso es lo gracioso’”.

“En cierto sentido, podrías decir que los memes son tan complejos, o que la ‘podredumbre cerebral’ es tan profunda, que la gente no lo entiende”, comenta. “Pero al mismo tiempo, no podría ser más simple: literalmente eso es lo que son. No tienen significado”.

Los jóvenes los pronuncian a propósito en situaciones cotidianas, provocando risas solo por lo absurdo. (Foto: referencial / Freepik)

El “atractivo” está en su absoluta simpleza. No es un meme puramente de internet, sino algo que se vive en persona: los estudiantes se ríen si un profesor menciona esos números en clase o los gritan en los pasillos.

De Tolla cree que esta tendencia podría ser una especie de rebelión en contra de la IA: “No sé cuánto la inteligencia artificial podrá adentrarse en la cultura de internet. Simplemente no sé cómo podría comprender la tendencia de ‘six-seven’ y lo de 41 sin quedar completamente perpleja”.

Aunque parezca un concepto difícil de comprender, el mismo De Tolla destaca que, tal vez, se trate simplemente de que a los niños “les gusta gritar cosas tontas”.

Para De Tolla, este tipo de humor podría ser incluso una pequeña forma de rebelión frente a un mundo dominado por la inteligencia artificial. (Foto: referencial / Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!