El baño es uno de los espacios del hogar que suelen acumular bacterias y suciedad, especialmente la ducha, ya que sueles bañarte diariamente. Limpiar esta área en específica requiere de mucho tiempo; sin embargo, los expertos en limpieza recomiendan rociar vinagre para facilitar el trabajo. ¿Realmente para qué sirve? Para conocer la respuesta de este truco casero te invito a leer este artículo informativo.

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Para qué sirve rociar vinagre a las paredes de la ducha

El vinagre es uno de los ingredientes sumamente recomendados en la limpieza, ya que suele ser económica y brinda unos resultados increíbles. Distintas familias recurren a este líquido transparente para mantener impecable cada parte de sus hogares.

Este producto sirve como desengrasante, desinfectante natural, descalcificador y eliminador de malos olores debido a su contenido de ácido acético.

Si tienes la duda si su eficacia también sirve en el baño, un espacio con alta presencia de bacterias y suciedad, te comentaré que es apropiado. Aunque elimina ambos problemas, su función principal en esta área es retirar o desaparecer los residuos de jabón en las paredes de la ducha.

Seguramente, has tenido complicaciones para retirar estas manchas, ya que te ha tomado más tiempo de lo habitual o, en caso de retirarlas, nuevamente aparecen en cuestión de horas. Para que evites el estrés, el vinagre sirve como un limpiador natural.

El vinagre es un ingrediente sumamente recomendado por los expertos en limpieza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo aplicar correctamente el vinagre blanco a las paredes de la ducha para quitar los residuos de jabón

Para este truco casero, no solo necesitarás el vinagre; también es necesario contar con una botella spray y agua. En ese sentido, necesitarás partes iguales de ambos líquidos para que mezcla quede homogénea. Con lo señalado, estos son los pasos que debes aplicar:

Vierte el agua y el vinagre en partes iguales al pulverizador. Agita la botella por un aproximado de 15 segundos. Rocía la mezcla en las paredes de tu ducha, especialmente donde identifiques manchas de jabón. Espera entre 10 a 15 minutos para que surja efecto. Con un trapo húmedo y limpio, pásalo por las paredes hasta retirar estas manchas.

Esta mezcla suele tener una eficacia para eliminar las manchas de jabón en las paredes de la ducha. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini )

Si quieres un mejor resultado, puedes añadir una cucharada de detergente que usas comúnmente para lavar tus prendas. Como notarás, no se trata de un proceso complicado, solo es necesario encontrar los productos naturales adecuados para mantener reluciente cada espacio de tu hogar.

Para que sepas otros trucos caseros efectivos y sus respectivos procedimientos, te invito a que des clic a este ENLACE .