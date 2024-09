Si utilizas anteojos, seguramente has tenido que lidiar en muchas ocasiones con el vaho que se forma en los cristales por los cambios de temperatura, el uso de mascarillas, entre otras situaciones. Para evitar que se empañen tus anteojos, no es necesario que recurres a espráis antivaho u otros productos costosos. Un reconocido optómetra compartió trucos básicos para que tus gafas no se empañen. Además, ten en cuenta que Esta es la razón por la que no debes colocar imanes en tu nevera.

Durante la pandemia del coronavirus, las personas que utilizan anteojos sufrieron con el empañamiento de sus gafas. El aire caliente que salía de la mascarilla hacía contacto con los lentes, que se mantenían en una temperatura fría. ¿El resultado? Se originaba humedad que queda adherida en los cristales.

Los lentes de tus gafas también pueden empañarse en los días lluviosos o cuando tomas bebidas calientes, debido al fenómeno conocido como condensación.

Trucos para que las gafas no se empañen

El optómetra conocido como Óptico en las Redes compartió los principales trucos para evitar que tus gafas se empañen.

Jabón. Algunas personas aplican jabón sobre los lentes de sus gafas para evitar que se empañen. Si bien pude ser efectivo, debes asegurarte de que el producto sea de muy buena calidad, esté limpio y sin partículas.

Para no rayar tus anteojos, debes frotar suavemente la parte interior, de manera que se forme una capa fina de jabón. Finalmente, limpia ligeramente los residuos con un paño

Esparadrapo de papel. Coloca un pedazo de esparadrapo de papel encima de tu mascarilla y, de esta manera, evitarás que el vaho salga hacia tus lentes.

Aliento. Antes de ponerte las gafas, puedes calentar tus lentes con tu aliento. De esta manera, subirás la temperatura del cristal.