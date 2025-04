Cuando un viajero intenta entrar a Estados Unidos, no solo es revisado por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para verificar que no lleve drogas o alguna sustancia ilegal, también para constatar que no tenga alimentos restrictivos. Y es que las autoridades han reiterado la importancia de cumplir con los lineamientos sobre ciertos productos agrícolas al ingresar al país.

La CBP ha establecido medidas estrictas para prevenir la propagación de enfermedades y plagas que puedan afectar al sector agrícola, como los huevos y pollo. Es por ello que las autoridades han comunicado a cuánto asciende la multa por intentar ingresar estos productos.

Estados Unidos importa huevos para hacer frente a los altos precios causados ​​por un grave brote de gripe aviar (Foto: AFP)

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR INTENTAR INGRESAR CON HUEVOS O POLLO A ESTADOS UNIDOS?

A través de un comunicado, las autoridades de la CBP informaron que la multa asciende hasta $10,000 dólares. “Se prohíbe a los viajeros traer huevos frescos, pollo crudo o aves vivas a Estados Unidos desde México”, recalcaron los funcionarios de la oficina fronteriza.

Este comunicado se da en medio de un aumento considerable de alimentos prohibidos traídos desde México. Solo en la Oficina de Campo en San Diego (California), los agentes fronterizos han determinado un aumento del 158$ en las incautaciones de huevos desde el año fiscal 2024.

“CBP insta a los viajeros a tener en cuenta que ciertos productos agrícolas, incluidos los huevos crudos de México, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Los artículos no declarados pueden ser objeto de multas”, explicaron desde la CBP.

Los encargados de verificar estos productos restringidos son especialistas en agricultura, quienes tienen la labor de detectar cualquier artículo que represente un riesgo para la seguridad agrícola de Estados Unidos, a fin de evitar la introducción de enfermedades y plagas.

“Artículos como jaulas de pájaros sucias o cartones de huevos usados pueden propagar enfermedades, incluida la enfermedad de Newcastle virulenta”, advirtieron los funcionarios de la CBP. Eso sí, los viajeros sí pueden llevar alimentos permitidos desde México a Estados Unidos, a través de un puerto de entrada de pasajeros únicamente si son para consumo personal. Si el caso fuese para fines comerciales, el alimento o producto deberá importarse “debidamente en una instalación de carga”.

“Todos los viajeros que ingresan a EEUU deben declarar las carnes, frutas, verduras, plantas, semillas, tierra, animales, así como los productos vegetales y animales (incluidas las sopas y sus derivados) que lleven consigo”, explicaron los agentes fronterizos sobre las obligaciones de las personas.

Los agentes del CBP (control fronterizo y de aduanas) tienen la autoridad para negar la entrada a EE.UU.