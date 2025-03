El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las expectativas de millones de estadounidenses al expresar su respaldo a la propuesta de distribuir cheques de estímulo de US$5,000 financiados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk. La idea surgió de James Fishback, CEO de la firma de inversión Azoria, quien la describió como un “reembolso de impuestos” basado en los ahorros generados por la reducción del gasto gubernamental.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE DONALD TRUMP SOBRE LA PROPUESTA?

La propuesta de Fishback fue anunciada en febrero a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), donde detalló que el dividendo se financiaría con aproximadamente el 20% de los ahorros generados por DOGE, que él estima en alrededor de US$400 mil millones.

Según The Associated Press, durante una entrevista a bordo del Air Force One, Trump mostró entusiasmo por la propuesta. “Me encanta”, dijo. “Un dividendo del 20%, por así decirlo, por el dinero que ahorramos al combatir el despilfarro, el fraude, el abuso y todo lo demás que está sucediendo. Me parece una gran idea”, agregó.

El presidente dijo que le gusta la idea de devolver parte de los ahorros del DOGE a los ciudadanos estadounidense (Foto: AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÍAN EL CHEQUE DE ESTÍMULO DOGE?

La administración Trump todavía no ha revelado ningún plan firme para distribuir cheques de estímulo; sin embargo, Fishback propuso enviar cheques a determinados residentes estadounidenses que pagaron impuestos sobre la renta en 2025. Según su plan, solo los hogares que pagan impuestos sobre sus ingresos netos (o sea, los hogares que pagan más en impuestos de lo que reciben) recibirían los cheques de dividendos, informó NBC News.

Esto excluiría a millones de hogares de bajos ingresos que no pagan impuestos federales debido a que sus créditos fiscales superan el monto de impuestos que deberían pagar. Según Fishback, esta condición incentivaría una mayor participación en la fuerza laboral.

DOGE fue creado por el presidente Donald Trump y es dirigido por el multimillonario Elon Musk (Foto: AFP)

¿CUÁNTO DINERO OBTENDRÍAN LOS CONTRIBUYENTES DE CALIFORNIA?

Para los residentes de California, el impacto podría ser especialmente significativo. California lidera el país en términos de contribuyentes federales, con más de 17,6 millones de californianos que pagaron un total de US$360 mil millones en impuestos federales sobre la renta durante el año fiscal 2021. Si la propuesta se aprueba, estos contribuyentes podrían recibir un cheque de US$5,000, lo que representaría un alivio económico directo y sustancial.

Pero lograr que esta propuesta se concrete será un camino difícil. Uno de los mayores desafíos es la financiación. Aunque DOGE informó haber ahorrado US$105 mil millones en su última autoauditoría, un análisis de Yahoo News sugirió que solo se detallaban US$19,800 millones en ahorros reales. Esto significa que DOGE tendría que ahorrar más de US6,6 mil millones diarios hasta finales de año para alcanzar los US$2 billones necesarios para financiar los cheques.

¿CUÁNDO SE PAGARÍAN LOS DIVIDENDOS?

Es poco probable que se envíen cheques de estímulo en el corto plazo. Pese a contar con el apoyo abierto de Trump, el plan de dividendos DOGE de Fishback tendría que superar múltiples obstáculos antes de llegar a buen término, según las publicaciones de finanzas personales Money y Forbes.

Elon Musk, por su parte, se ha mostrado confiado en la capacidad de DOGE para lograr un ahorro total de US$2 billones para 2026. En una entrevista en X, Musk afirmó que los esfuerzos por mejorar la eficiencia gubernamental ya están dando resultados y que el plan de dividendo es solo una de las formas en que estos ahorros podrían beneficiar directamente a los estadounidenses.