Te voy a contar algo que, si manejas para Uber o Lyft —o conoces a alguien que lo haga— te va a interesar mucho. A partir de esta semana, los conductores de estas plataformas en Nueva York verán un aumento total del 5% en sus ingresos, además de nuevas reglas que los protegen de bloqueos arbitrarios. No es poca cosa, sobre todo en una industria donde, por años, los trabajadores han peleado por tener condiciones más justas y estables.

Como alguien que ha seguido de cerca el movimiento de los trabajadores del transporte por app, tengo que decirte que este avance es un logro importante. No solo se trata de dinero —que claro, nunca viene mal—, sino de dignidad laboral. Se empieza a cerrar el cerco a esas decisiones automáticas que antes dejaban a muchos choferes sin ingresos en plena jornada.

¿QUÉ SIGNIFICA EL AUMENTO DEL 5%?

Primero, vamos a los números. Este incremento del 5% se compone de un 4% aprobado en marzo por el ajuste del costo de vida, y un 1% adicional que la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC) aprobó recientemente como parte de su nueva norma sobre ingresos mínimos. No es un aumento gigantesco, pero sí refleja una señal clara: los salarios deben seguir el ritmo de la vida real, y eso en Nueva York es urgente.

Lo interesante es que, según el presidente de la TLC, David Do, esta decisión es parte de una lucha constante por proteger a los conductores ante el intento constante de las plataformas por reducir sus ingresos. Y te soy honesto: viendo cómo han funcionado estas apps en los últimos años, no me sorprende.

FIN A LOS “LOCKOUTS” SIN AVISO

Pero el cambio más grande, si me preguntas, no es el porcentaje del aumento, sino la protección contra los bloqueos arbitrarios, también conocidos entre los conductores como lockouts. Antes, Uber o Lyft podían desconectarte de la app sin previo aviso, incluso en medio de tu jornada, si no estabas cumpliendo con su famosa “tasa de utilización”.

Esto era brutal. Imagínate estar en la calle, gastando gasolina, esperando tu próximo viaje, y de pronto... quedarte fuera del sistema sin explicación. Eso, ahora, se acabó. Con la nueva norma, las empresas deben avisarte con 72 horas de anticipación si planean bloquearte. Y además, no pueden hacerlo dentro de las 16 horas posteriores a que hayas iniciado sesión. Si lo hacen, se exponen a una multa de US$500 por cada violación.

Los conductores de las mencionadas marcas ahora tendrán mejores beneficios en Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA TASA DE UTILIZACIÓN?

Si no estás familiarizado con ese término, te explico: la “tasa de utilización” mide cuántas veces trasladas a pasajeros en comparación con cuánto tiempo estás conectado a la app sin trabajar. Las empresas usaban este dato para bloquear conductores que, según sus cálculos, no eran “eficientes”. Pero claro, no tomaban en cuenta cosas como el tráfico, la espera entre viajes o zonas con poca demanda.

Con la nueva regla, la TLC también podrá ajustar esa tasa con más flexibilidad y en tiempo real, usando datos reales de los viajes, no con estimaciones anuales. Esto hace más difícil que Uber y Lyft “manipulen” el sistema para justificar expulsiones injustas.

¿Y QUÉ DIJERON LAS EMPRESAS?

Tanto Uber como Lyft respondieron públicamente después del fallo. Aunque mostraron cierta apertura, también dejaron ver su incomodidad. Lyft, por ejemplo, dijo que aún le preocupa que la fórmula salarial “privilegie a unos pocos” y aumente los precios para los pasajeros. Uber, en cambio, celebró el cambio en la tasa de utilización, señalando que la revisión anual anterior “sofocaba la innovación”.

Sí, suena a discurso corporativo... pero por lo menos no rechazaron abiertamente las nuevas reglas. Y eso ya es un avance.

Miles de estadounidenses ganan dinero en Nueva York a través de Uber o Lyft (Foto: Freepik)

