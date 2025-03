Entre las muchas piezas que han capturado la atención de los coleccionistas en Estados Unidos, pocas tienen la majestuosidad y simbolismo de la moneda de 25 centavos de Alaska del 2008. Más que una simple pieza de cambio, este cuarto de dólar es una ventana a la esencia salvaje de uno de los estados más imponentes del país. Algunos ejemplares pueden valer cientos de dólares. Aquí te contamos cómo identificar uno de ellos.

Esta moneda forma parte del programa “50 State Quarters”, una ambiciosa iniciativa de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos que entre 1999 y 2008 lanzó diseños conmemorativos para cada estado. Alaska, el último gran territorio en unirse a la nación, fue representado en 2008 con un oso pardo, símbolo de poder, resistencia y la imponente naturaleza del estado.

Esta moneda tuvo como objetivo rendir homenaje a los 50 estados de Alaska (Foto: Freepik)

¿CÓMO ES EL DISEÑO DE ESTA MONEDA?

El reverso de la moneda muestra a un oso pardo en plena acción, capturando un salmón de las aguas heladas de un río. Es un instante congelado en el metal, una escena que ocurre a diario en los ríos de Alaska pero que, a través de esta moneda, queda inmortalizada. Acompañando la imagen, la inscripción “The Great Land” refuerza la identidad del estado como un territorio vasto e inexplorado, rico en biodiversidad y recursos naturales.

En su anverso, como en todas las monedas de esta denominación, se encuentra el perfil de George Washington, junto con las inscripciones habituales: “UNITED STATES OF AMERICA”, “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “QUARTER DOLLAR”. Cabe mencionar que la moneda está compuesta por un 75% de cobre y un 25% de níquel.

Hay monedas que pueden llegar a valer mucho dinero gracias a la demanda de los coleccionistas (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO VALE ESTA MONEDA?

Los expertos en numismática utilizan una clasificación precisa para evaluar estas monedas. Mientras que un ejemplar en estado MS-64 puede valer unos US$5, aquellos en condiciones impecables como MS-67 pueden alcanzar los US$110.

En casos excepcionales, cuando la moneda es MS-68 y se conserva en una calidad casi perfecta, su precio puede superar los US$700. Para los coleccionistas, esto convierte a la moneda de 25 centavos de Alaska en una pieza de gran interés, tanto por su diseño como por su potencial de revalorización.

Más allá de su valor económico, lo que realmente hace especial a esta moneda es su capacidad de contar una historia. Es un recordatorio del vínculo entre la humanidad y la naturaleza, de la lucha diaria por la supervivencia y del espíritu indomable de Alaska. Para quienes poseen una de estas piezas, no es solo un objeto metálico, sino un fragmento de la historia estadounidense que puede pasar de generación en generación.

