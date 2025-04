La administración Trump viene cuestionando distintas oficinas federales, a la par que busca optimizar y reducir gastos operativos -que consideren innecesario-. Aunque es una línea de gobierno que el presidente prometió cumplir desde época de campaña, hay algunas cuestiones en las que su equipo está fallando: como en materia de comunicación y la veracidad de los hechos.

Uno de los cuestionamientos tiene que ver con las cifras y comentarios entorno a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus sigas en inglés), en especial desde la posición de dos figuras de la administración Trump: JD Vance y Elon Musk, quienes cometieron un error sobre esta agencia al afirmar una información falsa sobre la línea directa.

El Seguro Social se encarga de los pagos a los 7.5 millones de personas del programa SSI (Foto: AFP)

EL ERROR SOBRE EL SEGURO SOCIAL QUE COMETIÓ ELON MUSK Y JD VANCE REPITIÓ

Hace un par de semanas, Elon Musk señaló lo siguiente durante un evento de campaña relacionado a la SSA. “Una estadística interesante fue que el 40% de las llamadas al Seguro Social fueron fraudulentas, lo que significa que alguien intentaba obtener un pago del Seguro Social que iba a una persona mayor en lugar de a una red de estafadores”, dijo el multimillonario que encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Esta semana, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, apareció en Fox News y repitió lo mismo. “Si observamos a personas de 150 años que cobran fraudulentamente los pagos del Seguro Social, si observamos nuestro sistema, el 40% de quienes llaman están cometiendo fraude. Eso significa que el 60% de quienes necesitan sus cheques están haciendo fila”, declaró.

A raíz de esto, The New York Times publicó un informe de verificación de datos que señala que esta afirmación se basa en una estadística malinterpretada de la SSA. "La agencia estimó recientemente que el 40% del fraude de depósito directo, un tipo específico de fraude, se produjo mediante llamadas a la agencia. Esto no equivale a que el 40% de todas las llamadas telefónicas sean fraudulentas", se lee en en análisis.

“No está claro qué porcentaje de las llamadas son solicitudes de información o formularios y qué porcentaje son solicitudes de servicios que afectan directamente a los beneficios. Sin embargo, no hay evidencia de que el 40% de las llamadas contestadas, o entre 20 y 24 millones al año, redirijan fraudulentamente los beneficios”, agrega el informe.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hace un gesto mientras habla durante una sesión plenaria de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial (IA), en el Grand Palais de París. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).