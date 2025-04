El Gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que ha sacudido a muchas familias inmigrantes en el país y, sinceramente, me parece que no es para menos. La administración de Donald Trump suspendió la entrega de los cupones de alimentos SNAP para ciertos grupos de inmigrantes que llegaron bajo un programa humanitario especial. Esta medida ha generado gran preocupación, especialmente en comunidades que dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades alimenticias diarias, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen la solvencia económica adecuada para mantenerse por sí solos.

A partir del 24 de abril, más de 300,000 personas se verán directamente afectadas por esta decisión que llega desde lo más alto de la política estadounidense. En medio de todo esto, hay muchas preguntas y, por supuesto, una mezcla de emociones entre quienes han dependido de estos beneficios para mantenerse a flote en un país que, hasta ahora, les ofrecía una esperanza de un nuevo comienzo. Ahora, es probable que muchos se cuestionen si pueden o no seguir viviendo en un país que, si bien otorga muchas oportunidades, también implica un alto costo de vida.

¿QUÉ IMPLICA ESTA MEDIDA Y QUIÉNES SERÁN AFECTADOS?

La medida ordenada por la administración de Donald Trump afecta principalmente a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario. Este beneficio ha permitido que miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos puedan ingresar al mencionado país de manera temporal, con la promesa de recibir un tratamiento humanitario mientras buscan una forma de regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, con la suspensión de los beneficios de SNAP, muchos se han quedado en una situación vulnerable.

El cambio más importante de esta medida es que los beneficiarios perderán el acceso a los cupones de alimentos tan pronto como expire su estatus migratorio, lo cual ocurre el 24 de abril para muchos cubanos y haitianos. A partir de esa fecha, solo podrán seguir recibiendo este tipo de asistencia quienes logren cambiar su estatus a algo más estable, como el asilo o el TPS (Estatus de Protección Temporal).

Con esta decisión, son más de 321,000 las personas que perderán este apoyo esencial, y muchas de ellas se encuentran en una situación de incertidumbre. Aunque algunos, no necesitan este tipo de ayuda, la realidad de otros es muy diferente. La historia de otros ciudadanos no es tan sencilla debido a que hay quienes realmente necesitan esa ayuda para alimentar a sus familias, y ahora se encuentran con una gran preocupación por el futuro.

Miles de inmigrantes en Estados Unidos dependen de los beneficios de SNAP (Foto: AFP)

UNA MEDIDA QUE DIVIDE OPINIONES

Lo cierto es que no todos los inmigrantes que llegaron bajo el parole humanitario son elegibles para recibir SNAP. De hecho, hasta la fecha, los venezolanos y nicaragüenses que ingresaron bajo esta misma condición no tenían derecho a estos beneficios, a diferencia de los cubanos y haitianos, quienes sí calificaban. Sin embargo, la eliminación de esta ayuda afecta gravemente a quienes más dependen de ella, especialmente en un contexto económico tan desafiante.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación, alertando que esta decisión podría llevar a un aumento de la inseguridad alimentaria, especialmente entre las familias más vulnerables. En un país con una gran cantidad de inmigrantes que buscan oportunidades y un futuro mejor, esta medida parece ser un golpe a los que intentan reconstruir sus vidas lejos de su tierra natal.

UN PASO MÁS EN LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

Este recorte en los beneficios alimentarios es solo una de las muchas medidas que la administración Trump ha implementado para endurecer su política migratoria. En el pasado, ya se habían tomado decisiones como la revocación de permisos de trabajo y la eliminación de la posibilidad de acceder al parole humanitario para ciertos ciudadanos de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca frenar la inmigración irregular y dificultar el acceso de los inmigrantes a diversos beneficios en territorio estadounidense.

Sin embargo, las consecuencias de estas políticas no son solo jurídicas o administrativas. A menudo, lo que se olvida es que detrás de cada número, de cada medida política, hay personas que intentan sobrevivir, adaptarse y aportar a la sociedad que los recibe. Son familias que luchan por su dignidad y que, en muchos casos, están pagando un precio muy alto por las decisiones de unos pocos.

El futuro inmediato de muchas de estas familias se ve incierto. Sin el apoyo de los cupones de alimentos, muchos se verán forzados a tomar decisiones difíciles para asegurarse de que sus hijos tengan algo que comer, a pesar de las restricciones migratorias que enfrentan. Algunas de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes están haciendo todo lo posible para apoyar a estas personas, pero las soluciones inmediatas son limitadas.

Es un momento complicado, tanto para quienes dependen de la ayuda pública como para aquellos que han decidido valerse por sí mismos sin recurrir a estos programas. En cualquier caso, esta medida resalta una realidad difícil de ignorar: la política migratoria de Estados Unidos tiene un impacto directo en la vida de miles de personas, muchas de ellas vulnerables, que buscan una oportunidad en un país que, en ocasiones, parece no ser tan acogedor como prometió.