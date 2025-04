Si eres de los que guarda monedas en algún cajón, atento que puedes estar conservando mucho dinero sin saberlo. Así como lo lees. Hay una moneda de 5 centavos que bien cuidada vale más de mil dólares. Toda una joya para los amantes de la numismática.

Se trata de la moneda de 2005 conocida como “Ocean in View” (Océano a la vista), pieza que es muy común verla en circulación, pero que bien conservada puede valer más de $1,000 dólares.

¿CUÁL ES LA MONEDA “OCEAN IN VIEW”?

En el mundo del coleccionismo numismático, pocas monedas modernas despiertan tanto interés como la perteneciente a la serie conmemorativa “Westward Journey Nickel” (Níquel del Viaje hacia el Oeste). Esta serie fue emitida por Estados Unidos para conmemorar los 200 años de la Compra de Luisiana y la histórica expedición de Lewis y Clark, y su última entrega, lanzada en 2005, se ha convertido en una verdadera joya para coleccionistas y entusiastas de la historia.

El diseño de esta pieza de 5 centavos destaca por su simbolismo y detalles artísticos. En el anverso (frente), luce un retrato de Thomas Jefferson, basado en la célebre escultura de Jean-Antoine Houdon. Junto a su rostro, se pueden leer las inscripciones: “IN GOD WE TRUST”, “LIBERTY” y el año de emisión.

Sin embargo, es en el reverso donde esta moneda brilla con fuerza simbólica: una imagen del Océano Pacífico ilustra el momento en que la expedición llegó finalmente a la costa oeste del continente. Acompañando la escena está la emotiva frase extraída de los diarios de los exploradores: “OCEAN IN VIEW! O! THE JOY!” (¡Océano a la vista! ¡Oh! ¡La alegría!), reflejando el espíritu de descubrimiento de aquella travesía. Completan el diseño las leyendas “UNITED STATES OF AMERICA”, “E PLURIBUS UNUM”, “FIVE CENTS” y “LEWIS & CLARK 1805”.

Lo fascinante de esta moneda no es solo su valor histórico y conmemorativo, sino el hecho de que aún circulan más de 411 millones de ejemplares. Por eso, no es raro que muchas personas en Estados Unidos sigan revisando sus monedas de níquel con la esperanza de encontrar una “Ocean in View” en buen estado —una pequeña ventana al pasado en la palma de la mano.

Otra imagen de la moneda de 5 centavos "Ocean in View". (Foto: PCGS)

¿CUÁNTO PUEDE LLEGAR A VALER ESTA MONEDA DE 5 CENTAVOS?

El precio de una moneda “Ocean in View” de la serie Westward Journey Nickel puede variar significativamente según su estado de conservación, un factor que se evalúa detalladamente a través del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS). Para los coleccionistas, el estado de la moneda es clave, y la diferencia de valor entre los niveles más altos de conservación es considerable.

MS-63: hasta $5 dólares

MS-64: hasta $8 dólares

MS-65: hasta $20 dólares

MS-66: hasta $42 dólares

MS-67: hasta $1,100 dólares

Una de las variables más importantes en la valoración de la moneda es la marca de ceca, específicamente la “D”, que indica que la moneda fue acuñada en la casa de moneda de Denver. Las monedas con esta marca pueden alcanzar precios mucho más altos, dependiendo de su calidad.

Si tienes una moneda con la marca “D” debajo del año de emisión, vale la pena revisarla con atención, ya que este pequeño detalle podría ser la diferencia entre una moneda de valor modesto y una pieza que podría alcanzar cifras interesantes en el mercado.

Si en caso te encuentras una moneda bien conservada, evita limpiarla. A pesar de la tentación de mejorar su apariencia, limpiarla podría reducir su valor considerablemente, ya que los coleccionistas prefieren las piezas en su estado original.

Un lado de la moneda de 5 centavos "Ocean in View". (Foto: PCGS)