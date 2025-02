¡Atento que ya está por acercarse el cambio de horario! El último mes del invierno meteorológico (febrero) llegará a su fin la próxima semana y eso significará un ajuste para la entrada del horario de verano en Estados Unidos. A partir del 9 de marzo, en muchos estados del país se adelantará una hora, para aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo de energía.

A partir de esa fecha, el horario estándar cambiará en gran parte del país para el horario de verano, que estará vigente hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte del país. Este cambio dura 34 semanas y muchos estados se ven afectados por este adelanto de tiempo en sus relojes y celulares.

¿QUÉ ESTADOS NO CAMBIARÁN EN EL HORARIO DE VERANO?

Si bien casi todo Estados Unidos cambiará al horario de verano, siempre hay algunas excepciones en el país. Algunos estados y territorios norteamericanos no se verán afectados. Aquí te decimos cuáles son.

Los estados que no tendrán cambio de horario son Arizona y Hawái. Los territorios de Estados Unidos, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, tampoco observarán el horario de verano.

El cambio al horario de verano puede ser un desafío para algunos (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SE CREÓ EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano se instauró por primera vez en Estados Unidos hace más de un siglo, aunque algunas personas atribuyen su invención a un ensayo escrito por Benjamin Franklin en 1784. En un ensayo sobre el ahorro de velas, Franklin escribió: “Acostarse temprano y levantarse temprano hacen al hombre saludable, rico y sabio”, pero eso era más una sátira que una reflexión seria.

Alemania fue el primer país en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como forma de ahorrar combustible. El resto de Europa siguió su ejemplo poco después. Dos años después, en marzo de 1918, Estados Unidos adoptó este cambio, y así ayudar a ahorrar costos de energías durante la guerra, según el Departamento de Defensa.

Sin embargo, no tuvo acogida y se abolió después de la Primera Guerra Mundial. El 9 de febrero de 1942, Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año, al que llamó “tiempo de guerra”. La ley, nuevamente, tenía como objetivo instaurar el horario de verano para “ayudar a conservar combustible y promover la defensa de la seguridad nacional”, dijo el departamento. Esto duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

El horario de verano no se convirtió en estándar en Estados Unidos hasta la aprobación de la Ley de Horario Uniforme de 1966, que impuso el horario estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Estableció que los relojes se adelantarían una hora a las 2:00 am del último domingo de abril y se atrasarían una hora a las 2:00 am del último domingo de octubre.

La mayoría de los estados adoptan el horario de verano (Foto: AFP)