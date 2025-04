Lo que comenzó como una promesa de campaña se ha convertido en un torbellino financiero: la nueva política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado una reacción en cadena que alcanza desde las salas de juntas hasta los mercados globales. Lo sorprendente no es solo la magnitud de las tarifas impuestas, sino quiénes están alzando la voz en contra: empresarios poderosos, multimillonarios influyentes y hasta antiguos aliados del propio mandatario.

¿QUIÉNES SON LOS MULTIMILLONARIOS QUE LE HAN DADO LA ESPALDA A TRUMP?

Uno de los primeros en detonar la alarma fue Bill Ackman, un inversionista de alto perfil y fundador de Pershing Square Capital Management, quien en 2024 había respaldado públicamente a Trump. Esta vez, sin embargo, no hubo espacio para ambigüedades. “Aplicar nuevos aranceles sería como iniciar una guerra nuclear económica”, señaló en X (antes Twitter). El mensaje fue claro, devastador y viral: más de 14 millones de personas lo leyeron en pocas horas.

Y no está solo. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, advirtió en su carta anual que las medidas arancelarias no solo amenazan con elevar la inflación, sino que podrían ralentizar severamente el crecimiento económico. Aunque no se atreve a predecir una recesión con certeza, sí señaló que el nuevo entorno comercial está empujando a muchos a prepararse para una. En sus palabras: el clima de negocios se enfría, y rápido.

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, fue uno de los primeros en alzar la voz

Elon Musk, quizás la figura empresarial más mediática del planeta, también se unió al coro de críticas. Durante una videollamada con el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, Musk pidió una política de cero aranceles entre Estados Unidos y Europa, buscando lo que él considera el verdadero camino al progreso: una zona de libre comercio que potencie la innovación en lugar de castigarla.

El impacto ya es tangible. El arancel base del 10% impuesto el sábado fue solo el principio. Esta misma semana, productos chinos enfrentarán tarifas del 34%, mientras que los provenientes de la Unión Europea recibirán un castigo del 20%. Trump defiende sus acciones bajo la bandera del “desequilibrio comercial histórico”, pero muchos se preguntan si el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pidió públicamente una política de cero aranceles entre Europa y Estados Unidos

MÁS RECHAZOS A LOS ARANCELES DE TRUMP

Stanley Druckenmiller, con una fortuna de más de 11 mil millones de dólares, también rechazó las tarifas superiores al 10%, argumentando que generar tanta incertidumbre desincentiva el flujo de inversión. La lógica es sencilla: ¿quién va a construir nuevas fábricas si dentro de unos meses todo el panorama arancelario puede cambiar de nuevo?

El economista Simon MacAdam, de Capital Economics, fue aún más específico: la política comercial de Trump podría congelar la inversión empresarial en lugar de impulsarla. “Estás desperdiciando tu dinero si inviertes cientos de millones en nuevas plantas en EE.UU. cuando no sabes si los aranceles seguirán vigentes”, explicó. A su juicio, la volatilidad es el verdadero enemigo de la confianza empresarial.

Los mercados, por su parte, ya están reaccionando. Las bolsas asiáticas y europeas muestran señales de alarma, y los futuros en Wall Street apuntan a nuevas caídas. El ruido de la política se ha colado en los gráficos de inversión, y los grandes jugadores del capital están dejando claro un mensaje: esta no es la revolución económica que esperaban, sino una jugada arriesgada que podría salir demasiado cara.