A partir del próximo 7 de mayo de 2025, las personas que viajen en avión o visiten determinadas instalaciones federales deberán utilizar la Real ID. Si aún no la has tramitado para obtenerla, aún te quedan algunos meses, pero ¿qué pasará con aquellos no la tengan? A continuación, la respuesta a esta interrogante.

Cabe mencionar que se trata de un documento que cumple con los requisitos establecidos por la ley Real ID Act de 2005, la cual fue creada para mejorar la seguridad en los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta tarjeta de identificación es emitida por cada estado.

Desde mayo de 2025, las tarjetas REAL ID serán de vital importancia en Estados Unidos (Departamento de Seguridad Pública de Texas)

SI EL 7 DE MAYO NO TENGO LA REAL ID, ¿QUÉ PASARÁ CONMIGO?

Si tomamos en cuenta que desde el 7 de mayo de 2025, todos los viajeros aéreos de 18 años de edad o más deben tener una licencia de conducir emitida por el estado que cumpla con REAL ID, las personas que no tengan este documento “pueden esperar demoras cuando lleguen al punto de control de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés)”, publica el sitio web de la agencia de gobierno.

Precisa que el tiempo de retraso se determinará de acuerdo con la cantidad de viajeros que tampoco cuenten con la tarjeta respectiva, la cual debe cumplir con los requisitos de REAL ID u otra forma de identificación aceptada por la TSA para verificar la identidad.

“La TSA recomienda encarecidamente que todas las personas mayores de 18 años hagan un inventario de los tipos de identificación con fotografía que tienen y que son aceptados por la TSA. De esta manera, se asegurarán de estar preparados para la aplicación de los requisitos de REAL ID a partir del 7 de mayo de 2025″, señaló Sid Hanna, director de seguridad federal de dicho organismo.

Cabe mencionar que la TSA cuenta con una lista completa de formas de identificación aceptables, que pueden ser presentadas en el punto de control de seguridad para la verificación de identidad. Entre estos se encuentran “el pasaporte estadounidense, la tarjeta de pasaporte estadounidense, la tarjeta Trusted Traveler del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye una tarjeta Global Entry o SENTRI, la identificación militar en servicio activo y retirada, incluidas las identificaciones emitidas a dependientes, y la Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte”, precisa la web de la Administración de Seguridad del Transporte.

Las tarjetas REAL ID se caracterizan por tener una estrella (Foto: DMV)