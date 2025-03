Southwest Airlines anunció una serie de cambios significativos en sus políticas y servicios, marcando una nueva era para la aerolínea conocida por su enfoque amigable hacia los pasajeros. Estas modificaciones abarcan desde la política de equipaje hasta la asignación de asientos y la estructura de precios, reflejando una estrategia para adaptarse a las tendencias actuales de la industria y mejorar la experiencia del cliente.

A partir del 28 de mayo, Southwest implementará una nueva política de equipaje facturado. Los miembros A-List Preferred y los pasajeros con tarifas Business Select continuarán disfrutando de dos maletas facturadas sin costo. Por otro lado, los miembros A-List, ciertos clientes seleccionados y los titulares de tarjetas de crédito de Southwest tendrán derecho a una maleta facturada gratuitamente. Todos los demás pasajeros deberán pagar por el equipaje facturado.

Cabe mencionar que hasta ocho pasajeros adicionales en la misma reserva podrán beneficiarse de la política de equipaje gratuito si viajan con alguien elegible. Por ejemplo, si una familia de cinco viaja con Southwest y uno de los padres tiene una tarjeta de crédito de Southwest, los cinco miembros de la familia podrán llevar una maleta documentada gratis.

Southwest Airlines Co. es una de las más importantes aerolíneas de bajo costo estadounidense (Foto: AFP)

¿CUÁNTO COSTARÍA CADA MALETA FACTURADA DESDE EL 28 DE MAYO

En el anuncio, Southwest señaló que todavía no pueden proporcionar detalles específicos sobre el precio del equipaje ni otras tarifas antes de su activación. Pero sí informaron que las tarifas de equipaje se ajustarán a los estándares de la industria. Por lo tanto, es probable que las tarifas oscilen entre US$35 y US$40 por su primera maleta facturada y entre US$45 y US$50 por su segunda maleta, según los precios de aerolíneas como Delta, United y American Airlines.

UNA POLÍTICA EXTRAÑA QUE SORPRENDE A LOS CLIENTES

El anuncio más extraño es cómo funcionará la política de equipaje facturado gratuito para los acompañantes de los titulares del Companion Pass.

Para los titulares del Companion Pass que tengan derecho a una o dos maletas facturadas gratuitas, su acompañante deberá pagar por su equipaje facturado, pero posteriormente recibirá un reembolso en su método de pago original. Suena confuso, pero se debe a las limitaciones del sistema, dada la rapidez con la que Southwest tuvo que implementar esta política.

Southwest Airlines es una aerolínea estadounidense que ofrece vuelos domésticos y a destinos internacionales (Foto: AFP)

POLÍTICA DE ASIENTOS ASIGNADOS

Algunas tarjetas de crédito de Southwest incluyen check-in anticipado gratuito o embarques A1-15 cada año. Dado que Southwest está adoptando un modelo de asientos asignados, estos beneficios serán irrelevantes en el futuro.

Eso no significa necesariamente que sus tarjetas de crédito pierdan valor. La empresa indicó que habrá algún tipo de beneficio de asientos en al menos un tipo de tarjeta, si no más, pero no hay nada específico por el momento. Los clientes esperan que esto se traduzca en la posibilidad de seleccionar asientos sin costo, en lugar de simplemente ser un beneficio de “estarás en el grupo de embarque 3”.