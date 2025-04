Los principales minoristas como Walmart y ALDI pronto podrían verse obligados a cambiar sus políticas de autopago, luego de que un proyecto de ley propusiera multas masivas a las tiendas que se nieguen a adaptarse a los nuevos cambios. Esta eventual normativa podría cambiar principalmente la experiencia de compra en el futuro, ya que los legisladores que impulsan la idea buscan un “elemento disuasorio” contra el robo.

¿DE QUÉ TRATA ESTE PROYECTO DE LEY?

Este cambio radical fue presentado por el Ayuntamiento de Long Beach el martes por los concejales Tunua Thrash-Ntuk, Mary Zendejas y Roberto Uranga. En una votación de 7 a 2, su plan para proteger al personal minorista también podría generar más empleos para los estadounidenses.

Los tres legisladores han propuesto un proyecto de ley que ordena a los supermercados y minoristas de cierto tamaño que aumenten la cantidad de personal que trabaja en las cajas de autopago. La propuesta argumentó que estas tiendas nunca deberían tener un solo empleado supervisando más de dos líneas de autopago a la vez.

También se recomendó que las tiendas mantengan abierta al menos una caja que no sea de autoservicio, y que limiten las cajas de autoservicio a no más de 15 artículos por cliente. Si las tiendas no cumplen con estos requisitos de personal propuestos, se incurrirá en una multa de hasta $2,500 por cada infracción.

Un cliente mirando la sección de comestibles de Walmart. (Foto: AFP) ×

¿QUÉ DICEN LOS CONSUMIDORES SOBRE ESTE PROYECTO DE LEY?

El proyecto de ley fue recibido de manera positiva por algunos ciudadanos de la zona. Los distritos de Thrash-Ntuk, Zendejas y Uranga, que incluyen vecindarios en el norte, centro y oeste de Long Beach, elogiaron la propuesta.

Los lugareños dijeron que la votación fue una victoria para los trabajadores que enfrentaban condiciones laborales peligrosas e injustas, según el Long Beach Post. Linda Molina, delegada sindical de un Ralphs en Long Beach sostuvo lo siguiente: “Tener más personal en nuestras tiendas es el mejor elemento disuasorio que nos queda contra el robo y hace que nuestras tiendas sean más seguras”.

LOS ROBOS CONTRA EL PERSONAL DE TIENDAS MINORISTAS VA EN AUMENTO

A nivel local, hubo un aumento del 16% en los robos menores en toda la ciudad de 2023 a 2024, según el Departamento de Policía de Long Beach . Los robos menores en toda la ciudad disminuyeron entre 2017 y 2022, pero aumentaron en 2023 y 2024, junto con los robos comerciales.

Los funcionarios sindicales del Local 324 del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio también apoyaron la propuesta. El sindicato dijo que el personal se ve obligado a supervisar entre 4 y 10 máquinas de autopago a la vez.

Estos a veces están “en extremos opuestos de una tienda”, según la propuesta de los miembros del consejo. El sindicato también citó un estudio internacional de 2022 que encontró que las cajas de autopago representan casi una cuarta parte de las pérdidas minoristas a nivel mundial.

Una persona con una bolsa ALDI viendo los productos en oferta. (Foto: AFP) ×